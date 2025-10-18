Halloween 2025 à Paris : 5 expériences frissonnantes à partager en famille

À bord d’un bateau hanté, au rythme d’une musique ensorcelante, au cœur d’un parc terrifiant… La capitale ne manque jamais d’inspiration pour faire frissonner les petits et les grands. Alors que le soir d’Halloween approche, voici 5 activités pour jouer à se faire peur en famille.

une virée maudite sur la seine

© Bateaux Parisiens

Les jeunes aventuriers en quête de frissons sont invités à voguer sur la Seine. Pour Halloween, la compagnie Bateaux Parisiens propose en effet aux visiteurs âgés de 8 à 13 ans d'embarquer pour une «croisière maudite», qui lèvera l’ancre au pied de la tour Eiffel, en journée et en soirée. Pendant cette traversée d’1h15, véritable escape game flottant, les matelots devront élucider quelques mystères et faire face à quelques rencontres inquiétantes, avant de repartir les poches pleines de bonbons.

Croisière maudite, jeudi 30 octobre : 15h00 et 18h00, vendredi 31 octobre : 15h. Bateaux Parisiens, Port de la Bourdonnais (Paris 7e).

une balade maléfique au parc André Citroën

© Parc de l’Étrange

Les plus téméraires pourront également franchir les portes du Parc de l’Étrange, qui déménage cette année au parc André Citroën (Paris 15e). Dès le 23 octobre et jusqu’au 1er novembre, le jardin sera peuplé de fantômes, de zombies et de sorcières. D’autres créatures hanteront les allées, dont un clown macabre, une poupée maléfique ou encore la légendaire dame blanche. Long de 1,3 kilomètre et ponctué chaque soir par des shows pyrotechniques, ce parcours truffé d’effets spéciaux promet de faire frémir petits et grands.

Parc de l’Étrange, du 24 octobre au 1er novembre, Parc André Citroën (Paris 15e).

un concert redoutable à la Philharmonie

© Philharmonie de Paris

Le vendredi 31 octobre, on peut aussi jouer à se faire peur à la Philharmonie de Paris. Parés de leurs plus beaux déguisements et oreilles grandes ouvertes, les mélomanes (dès 6 ans) sont conviés à la Maison des Chocottes, en compagnie du chœur Polysons et des orchestres Démos. Imaginé sous la houlette du baryton Arnaud Marzorati, ce spectacle participatif sera rythmé par des histoires à faire claquer les dents. Des harpes ensorcelées, des bruitages de forêts mystérieuses et de maisons hantées feront aussi vibrer la salle.

Maison des Chocottes, 31 octobre, 15h et 19h, Philharmonie de Paris (Paris 19e).

une soirée troublante au Musée de l'illusion

© Musée de l'illusion

Pour passer une soirée aussi renversante que surnaturelle, où la frontière entre réalité et imaginaire s'efface, direction le Musée de l'illusion, qui revient avec ses «Nocturnes de la Terreur». Au programme : magiciens, illusionnistes, danseurs, atelier maquillage, distribution de bonbons… Mêlant divertissement, apprentissage scientifique et chair de poule, ce rendez-vous promet de malmener les sens et de faire grimper en flèche le trouillomètre, et ce, dès le samedi 18 octobre.

Les Nocturnes de la Terreur, du 18 octobre au 3 novembre, tous les soirs à partir de 20h, Musée de l'illusion (Paris 1er).

un jeu de piste monstrueux à bercy village

©Bercy Village/DR

Le 31 octobre, un jeu de piste géant et créatif aux couleurs flamboyantes du Dia de los Muertos, fête typique de la culture mexicaine, attend les enfants et leurs parents à Bercy Village. Un monstre a dissimulé toutes les décorations, les déguisements et autres gourmandises indispensables à la célébration dans les ruelles du quartier piéton. Aux participants de partir à leur recherche pour gagner une savoureuse récompense. Pour ne rien gâcher, cette aventure est gratuite.

Jeu de piste Dia de los Muertos, vendredi 31 octobre, de 12h à 17h, Bercy Village (Paris 12e).