Joaillerie : l'Oeuf d'Hiver Fabergé estimé à 23 millions d'euros mis aux enchères chez Christie's

L'Oeuf d'Hiver Fabergé, une pièce d'exception du bijoutier de la famille impériale russe, fait de cristal de roche transparent finement sculpté avec des gravures intérieures imitant des cristaux de glace, sera mis en vente le 2 décembre prochain par Christie's.

Une pièce d'exception qui pourrait partir pour des millions d'euros. Le 2 décembre prochain, la maison de vente aux enchères, Christie's, va mettre en vente l'Oeuf d'Hiver Fabergé, une pièce qui avait été sculptée en 1913 après une demande du Tsar Nicolas II de Russie. Cet objet, d'une valeur inestimable, avait été donné par le tsar à sa mère, l'impératrice Maria Feodorovna, pour Pâques. Selon ARTnews, ce cadeau lui avait été offert pour marquer le 300e anniversaire de la dynastie des Romanov.

🚨 Oh wow!



One of the finest Fabergé eggs ever created, the Winter Egg (1913), is heading to auction at Christie’s London on 2 December 2025 and is expected to sell for more than £20 million. https://t.co/9fbfjFbyN4pic.twitter.com/o8fcaHeihv — Muse (@xmuse_) October 3, 2025

L'œuf fabriqué par la jeune créatrice Alma Pihl pour le compte de Carl Fabergé, bijoutier de la famille impériale russe, est fait de cristal de roche transparent finement sculpté avec des gravures intérieures imitant des cristaux de glace. Une «surprise» a été placée à l'intérieur de l'œuf : un panier de fleurs symbolisant la renaissance associée à Pâques. La maison Fabergé a créé 50 œufs impériaux entre 1885 et 1916, dont la majorité sont au Kremlin ou appartiennent à la reine d'Angleterre, selon les experts.

Considéré comme perdu entre 1975 et 1994, l'Œuf d'Hiver sera présenté aux enchères pour la troisième fois le 2 décembre. Son estimation est disponible sur demande, mais Christie's affirme qu'elle dépasse les 23 millions d'euros. Il avait été vendu dans un premier temps, en 1994, pour 9,1 millions de dollars et pour 9,6 millions de dollars en 2002.

Le record d'enchères pour Fabergé est détenu par l'Œuf Rothschild, qui s'est vendu pour 11,9 millions de dollars chez Christie's à Londres en 2007. Cet oeuf abrite un coq miniature incrusté de diamants qui sort pour marquer chaque heure en agitant ses ailes, opinant de la tête et ouvrant son bec pour chanter.