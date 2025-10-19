«Heat 2» : Michael Mann évoque son intention d'utiliser l'IA pour rajeunir les personnages

Le réalisateur Michael Mann a déclaré qu'il songeait à faire appel à des technologies d'intelligences artificielles pour son film «Heat 2».

Alors que le recours à l'intelligence artificielle divise Hollywood, Michael Mann y voit une belle opportunité pour son projet. Lors d'une conférence de presse organisée samedi au Festival Lumière de Lyon (Rhône), où il a reçu cette année l'honorifique prix Lumière, le réalisateur du «Dernier des Mohicans» et «Collateral» a en effet évoqué son probable usage de l'IA pour «Heat 2».

Comme le rapporte Deadline, le cinéaste a déclaré qu'il n'avait pas encore utilisé cette technologie, mais qu'il y songeait pour soutenir le processus de vieillissement et de rajeunissement des personnages de Vincent Hanna, Neil McCauley et Chris Shiherlis, «Heat 2» revisitant leurs histoires avant l’action décrite dans le film original sorti en 1995.

«Je n'expérimente pas la technologie sans raison. Si j'en éprouve un besoin dramatique ou esthétique, j'y vais en profondeur», a-t-il déclaré. «Par exemple, le vieillissement et le rajeunissement seront très importants dans le film», a-t-il confié. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était si désireux de revenir sur la jeunesse des personnages de «Heat», alors qu'il n'avait jamais fait de suites (ou prequels) dans le passé, Michael Mann a révélé que cela était dû en partie à son lien profond avec les personnages.

«Les personnages de 'Heat' sont si vivants pour moi que je connais tout ce qui se passe au-delà du cadre du film. Je sais à quoi ressemblait le personnage de De Niro lorsqu'il était pratiquement élevé par l'État, à l'âge de 11 ans, portant des vêtements qui ne lui allaient pas, étant ostracisé, ce qui le rendait agressif et violent, ce qui l’a conduit dans des centres pour mineurs...», a détaillé le réalisateur.

«Je connais parfaitement ces personnages. J'ai toujours voulu en faire plus avec eux, mais je ne trouvais pas comment m'y prendre», a-t-il expliqué. «L'idée m'est alors venue, en me basant sur le rapport entre les deux adversaires mortels, Hanna (campé par Al Pacino) et McCauley (Robert De Niro), de savoir comment les deux étaient avant les événements de 'Heat'.» Michael Mann a révélé que l'histoire reprendrait un jour après la fin du film et remonterait notamment en 1988 alors qu'Hannah était policier à Chicago et que McCauley avait «une femme, une belle-fille et une famille à laquelle il était très attaché». Le tournage devrait commencer l'été prochain.