Île-de-France : voici les 4 plus beaux parcours lumineux à découvrir en famille cet hiver

Comme chaque année pendant la période hivernale, parcs et jardins rivalisent de créativité pour faire briller les yeux des petits et des grands promeneurs. De la culture nippone aux célébrations de la nature et du monde animal, voici les plus beaux parcours lumineux à découvrir en famille dès la tombée de la nuit.

Lumières en Seine

© Lumieresenseine/Vincentnageotte

Sortie incontournable des fêtes de fin d’année, Lumières en Seine revient illuminer le Domaine national de Saint-Cloud, l'un des plus beaux jardins d'Europe, qui s’étend sur 460 hectares aux portes de Paris. À partir du 14 novembre, petits et grands sont invités à s’émerveiller devant plus de 25 tableaux illuminés, de la Route des Étoiles à la Symphonie des Éléments, en passant par la Forêt Cosmique. Ponctué de chalets gourmands, ce parcours immersif invite à la rêverie sur près de deux kilomètres et au rythme de la musique. Un rendez-vous enchanteur pour toute la famille, idéal pour réchauffer les longues soirées d’hiver.

Lumières en Seine, du 14 novembre 2025 au 11 janvier 2026, Domaine national de St Cloud (92).

Le Bal des Esprits

© Wow Safari Thoiry

Parc zoologique emblématique des Yvelines, le Wow Safari Thoiry accueille de son côté la 8e édition de «Thoiry Lumières Sauvages», placée cette année sous le signe du «Día de los muertos», tradition mexicaine qui honore les défunts dans la joie, en couleurs et en rythme. Baptisé «le Bal des esprit», ce parcours dépaysant réunit plus de 3000 sculptures lumineuses. Sur près de trois kilomètres, il met en lumière le rôle fascinant des animaux à travers les cultures du monde entier, du Pacifique Sud, à l’Asie du sud, en passant par l’Afrique centrale et l’Amérique Latine. Un véritable voyage sensoriel entre mythes, ancêtres et esprits bienveillants.

Thoiry Lumières Sauvage, Le Bal des Esprits, du 17 octobre 2025 au 8 mars 2026, au Wow Safari Thoiry (78).

Lumière de la nature

© CosmoAV

Bioluminescence, fluorescence et incandescence sont les maîtres-mots du nouveau parcours lumineux du Jardin des Plantes. Après avoir célébré les espèces en voie d'extinction, les océans ou encore les espèces microscopiques, le festival «En voie d'illumination» invite le public à percer les secrets des phénomènes lumineux naturels, sur terre, dans les profondeurs marines et jusque dans le ciel. Les promeneurs du soir croiseront notamment un volcan en éruption, des lucioles, des cristaux de fluorites et même des aurores boréales. Conçu avec les scientifiques du Muséum national d'Histoire naturelle, «Lumières de la Nature» s’appuie sur des dispositifs technologiques de pointe - mapping vidéo, lasers, hologrammes, lumière UV et dalles LED - pour une immersion totale.

En voie d'illumination : Lumières de la Nature, du 12 novembre 2025 au 18 janvier 2026, Jardin des Plantes (Paris 5e).

Le Japon en Lumières

© Le Japon en Lumières

Le Jardin d'Acclimatation s’apprête lui aussi à briller de mille feux. Dès le 10 décembre, le Festival des Lanternes embarque le public pour un aller-simple étincelant direction le Japon. Pas moins de 2000 lanternes illumineront les allées du parc du Bois de Boulogne, retraçant l’histoire du pays du Soleil-levant, entre traditions millénaires et culture pop. Au programme : torii majestueux, temples bouddhistes, samouraïs, sakuras en fleurs, héros de mangas et figures kawaii. Sans oublier les salles d’arcade XXL. Ce rendez-vous promet une virée spectaculaire dans l’univers nippon.

Festival des Lanternes, Le Japon en Lumières, du 10 décembre 2025 au 8 mars 2026, Jardin d'Acclimatation (Paris 16e).