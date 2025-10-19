Limp Bizkit pleure la mort de son bassiste, Sam Rivers, décédé à l'âge de 48 ans

Sam Rivers, le bassiste de Limp Bizkit, est décédé à l'âge de 48 ans, selon un communiqué publié samedi sur le compte Instagram du groupe de rock.

Ses compagnons sont inconsolables. Sam Rivers, le bassiste de Limp Bizkit, est décédé à l’âge de 48 ans, ont annoncé samedi 19 octobre les membres du groupe. «Dès la première note que nous avons jouée ensemble, Sam a apporté une lumière et un rythme incomparables. Son talent était naturel, sa présence inoubliable, son cœur immense», ont-ils écrit sur Instagram.

«Sam n'était pas qu'un simple bassiste : Il était une pure magie. Le pouls sous chaque chanson, le calme dans le chaos, l'âme dans le son (…) Nous avons partagé tellement de moments - des moments sauvages, des moments calmes, des moments magnifiques - et chacun d'entre eux signifiait davantage parce que Sam était là», ont-ils ajouté. «Repose en paix, mon frère. Ta musique ne s'arrêtera jamais.»

«Nous sommes sous le choc», a commenté DJ Lethal, de son vrai nom Leor Dimant, sous le post Instagram.

La cause du décès n'a pas été révélée. Comme l'a souligné Loudwire, Sam Rivers avait quitté Limp Bizkit en 2015 pendant plusieurs années en raison d'une maladie du foie due à une «consommation excessive d'alcool», comme il l’avait lui-même confié à l'auteur Jon Wiederhorn pour le livre «Raising Hell». Il avait déclaré : «J'ai arrêté de boire et j'ai suivi tout ce que les médecins m'ont dit. J'ai suivi un traitement contre l'alcoolisme et subi une greffe de foie, qui était parfaitement compatible.»

Musicien reconnu, Sam Rivers avait notamment reçu le prix Gibson du meilleur bassiste en 2000.

Originaire de Floride et formé en 1994 autour de Sam Rivers, Fred Durst, Wes Borland et John Otto, avant d’être rejoint en 1996 par DJ Lethal, Limp Bizkit est un groupe nu metal qui a été influent dans la fin des années 1990. Il a sorti en septembre dernier un nouveau single, «Making Love to Morgan Wallen», après s'être produit au Reading Festival en août.

Avec son style mélangeant rock et hip hop, la formation compte six albums studio à son actif, dont les populaires «Significant Other» (1999) et «Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water» (2000). Parmi ses tubes figurent «Rollin' (Air Raid Vehicle)», «Take A Look Around», «My Way», «Behind Blue Eyes», «Nookie», «Hot Dog» et «Break Stuff».