«Springsteen : deliver me from nowhere» : on a vu le biopic sur Bruce Springsteen avec Jeremy Allen White, et voici ce qu'on en a pensé

Plutôt que de faire l'éloge d'une star pendant deux heures, le biopic «Springsteen : deliver me from nowhere», qui sort au cinéma ce mercredi, revient sur les heures sombres de Bruce Springsteen et la création douloureuse de son album «Nebraska».

Il est la voix de l’Amérique prolétaire, de cette classe ouvrière qui souffre dans l’ombre, de ces femmes et ces hommes qui ont vu leurs illusions perdues. Mais au «Boss» élevé au rang de légende, Scott Cooper préfère s’intéresser à la face cachée, ou tout du moins plus sombre, de Bruce Springsteen dans son biopic «Springsteen : deliver me from nowhere», en salles ce mercredi 22 octobre.

S’inspirant de l’ouvrage de Warren Zanes, «Deliver me from nowhere : the making of Bruce Springsteen’s Nebraska», paru en 2023, et s’extirpant des carcans traditionnels qu’impose ce genre cinématographique, le réalisateur américain se concentre sur une période charnière de la carrière du chanteur : la composition de son album minimaliste «Nebraska», sorti en 1982, qui a inspiré de nombreux artistes tels que Johnny Cash, et reste une œuvre intemporelle.

Derrière le succès, les traumatismes de l'enfance

Alors qu’il sort d’une tournée triomphante et connaît un succès incroyable avec les albums «Born to Run» et «The River», Bruce Sprinsgteen refuse de se plier aux injonctions de sa maison de disques qui le presse de sortir un nouvel opus le plus rapidement possible pour répondre aux attentes de ses fans. Lui préfère s’isoler dans une maison de location de ce New Jersey qui l’a vu grandir. Le trentenaire, plus vulnérable que jamais, entre dans une phase d’introspection, hanté par son enfance et les traumatismes infligés par un père violent. Comme il le confie à son ami et manager Jon Landau, il «cherche le vrai dans le bruit ambiant».

C’est là, entre les quatre murs de sa chambre, et sans son groupe E Street Band, que Bruce Springsteen enregistre les chansons qu’il vient d’écrire sur un magnétophone quatre pistes, avec pour seul accompagnement sa guitare et son harmonica. Des démos brutes débarrassées de toute fioriture et autres arrangements en studio, qui formeront finalement son sixième disque, «Nebraska», totalement à contre-courant.

Une osmose entre les comédiens

Dans ce film qui revient donc sur la genèse d’une révolution musicale, Scott Cooper, auteur de «Crazy Heart», «Les brasiers de la colère» et «Hostiles», s’interroge sur les peurs qui ont pu paralyser ou faire fuir un artiste en pleine gloire. S’il rend hommage à la musique de Bruce Springsteen, le cinéaste laisse aussi une grande part au silence et aux non-dits pour mieux revenir à l’essence même de son propos.

Loin des cuisines de la série «The Bear» qui lui a valu le Golden Globe du meilleur acteur, Jeremy Allen White convainc dans la peau de Bruce Springsteen, à qui il ne tente jamais de ressembler ou d’imiter à tout prix. Adoubé par le «Boss» en personne, lequel a donné son accord pour cet «anti-biopic» comme il qualifie ce long-métrage, le comédien livre une performance toute en subtilité. A l’instar de l’ensemble du casting qui n’en fait jamais trop : Jeremy Strong («Succession») toujours aussi juste en Jon Landau, Paul Walter Hauser («Le cas Richard Jewell»), touchant dans le rôle de Mike Batlan, ou encore Stephen Graham («Adolescence»), qui joue ce père colérique sur qui Bruce Springsteen a veillé depuis l’enfance.