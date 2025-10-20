«C'était... libérateur» : Jacob Elordi tease la troisième saison très attendue de la série «Euphoria»

Après plus de huit ans d'attente, l'acteur Jacob Elordi s'est laissé aller à quelques révélations concernant la troisième saison de la série «Euphoria», prévue pour le printemps 2026.

Euphorie sur le tapis. Présent sur le tapis rouge du gala de l'Academy Museum, la coqueluche de la jeune génération Jacob Elordi est revenu sur la très attendue troisième saison de la série «Euphoria», une plongée au coeur de la psyché adolescente dans une ville américaine en apparence bien rangée.

Une suite qui en valait la peine, selon les dires de l'acteur prolifique, à l'affiche le 7 novembre prochain du «Frankenstein» de Guillermo del Toro et actuellement sur le petit écran dans la série «The Narrow Road», diffusée sur Canal+. «C'était incroyable, mec», a confié Jacob Elordi ce samedi au micro tendu du média Variety.

«J'ai pu jouer un rôle très différent de ce que j'avais fait auparavant»

«C'était incroyablement libérateur. J'ai pu jouer un rôle très différent de ce que j'avais fait auparavant», a confié l'acteur de 28 ans, déclarant que le créateur de la série, Sam Levinson, «avait construit quelque chose d'incroyablement intelligent et cinématographique». «Je pense que les gens vont vraiment aimer», a ajouté la star montante d'Hollywood.

Néanmoins, Jacob Elordi a insisté sur le fait qu'il ignorait presque tout de la saison 3. «Tout le monde a tourné des intrigues différentes», a déclaré l'acteur. «Je ne sais pas ce que jouent les autres. J'avais un scénario vraiment unique, et on ne sait pas quelles sont les autres intrigues. C'est comme les dossiers du FBI. C'est génial, car je vais pouvoir regarder la série comme tout le monde, en tant que fan, ce que je n'avais pas pu faire auparavant. Je suis vraiment impatient», a confié l'Elvis de «Priscilla».

La série «Euphoria» suit un groupe de lycéens dont les histoires personnelles gravitent autour de celle de Rue, interprétée par Zendaya, une adolescente toxicomane qui doit composer avec des drames familiaux et lutter pour rester sobre après sa cure de désintoxication. Une série tremplin pour de nombreuses actrices, à l'image de Sydney Sweeney, Alexa Demie et Hunter Schafer, et dont la saison 2 a été diffusée en 2022. Au cours de ses deux premières saisons, la série a reçu 25 nominations aux Emmy Awards et remporté neuf prix.

Si cette année été chargée pour Jacob Elordi, 2026 n'est pas en reste pour le comédien à l'ascension fulgurante. L'acteur apparaîtra notamment aux côtés de Margot Robbie dans le remake très attendu des «Hauts de Hurlevents», inspiré du classique de la littérature d'Emily Brontë, mais partagera également l'affiche du film de science-fiction «The Dog Stars» de Ridley Scott.