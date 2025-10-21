«I play Rocky» : les premières images d'Anthony Ippolito dans le rôle de Sylvester Stallone dévoilées

Amazon MGM Studios vient de dévoiler la première image officielle du film «I play Rocky», qui verra Antony Ippolito incarner Sylvester Stallone avant son succès à Hollywood.

Le rôle d’une vie. Quelques jours après la publication de photos du tournage du film «I play Rocky», Amazon MGM Studios a dévoilé la première image officielle du long métrage réalisé par Peter Farrelly, dans lequel Antony Ippolito incarnera Sylvester Stallone avant que l’acteur ne devienne une superstar hollywoodienne grâce au succès de «Rocky», dont il avait signé le scénario, mais sans qu’aucun studio ne souhaite le voir dans le rôle principal.

«Un acteur inconnu avec une paralysie partielle du visage et un problème d’élocution rédige un scénario qu’un grand studio hollywoodien souhaite acheter, mais il refuse de leur vendre s’il n’incarne pas le rôle principal. Refusant une somme capable de changer le cours de sa vie, il se met à travailler pour quelques centimes afin de financer son film avec lui en tête d’affiche. Le film deviendra le plus gros succès de l’année 1976, avec 10 nominations aux Oscars, remportant le prix du meilleur film de l’année. L’histoire vraie derrière le film culte ‘Rocky’», précise le synopsis officiel.

Production is underway for I PLAY ROCKY, starring Anthony Ippolito. The film tells the true story of Sylvester Stallone and his unshakable belief that he wasn’t just meant to write Rocky, he was meant to be Rocky Balboa. pic.twitter.com/hDY0I1jlGS — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) October 20, 2025

Dans l’image dévoilée par Amazon MGM Studios, Antony Ippolito, connu pour avoir incarné Al Pacino dans la série limitée «The Offer» centrée sur la genèse du film «Le Parrain», ou encore dans le film de Netflix «Nos cœurs meurtris», apparaît dans le survêtement inoubliable porté par Sylvester Stallone dans une scène du film. Pour rappel, «Rocky» s’est imposée comme une des sagas les plus rentables de l’histoire du cinéma, dépassant la barre des 1,7 milliards de recettes cumulées entre toutes les suites, dont celles centrées sur le personnage d’Apollo Creed avec Michael B. Jordan.