Jean Dujardin épatant dans «L'homme qui rétrécit», au cinéma ce mercredi

Dix-huit ans après «99 francs», le réalisateur Jan Kounen retrouve Jean Dujardin pour «L’homme qui rétrécit», en salles ce mercredi. Et le comédien est largement à la hauteur dans ce film d’aventure fantastique.

«Chéri, j’ai rétréci Jean Dujardin». Dans son nouveau long-métrage attendu au cinéma ce mercredi 22 octobre, Jan Kounen renoue avec l’acteur qu’il avait déjà dirigé dans «99 francs» en 2007, et le montre sous un jour nouveau. Le comédien de 53 ans se glisse dans la peau de Paul, un père de famille qui dirige une entreprise de construction navale et à qui tout semble réussir. Jusqu’au jour où il se voit rapetisser de jour en jour après avoir été victime d'un phénomène météorologique extrêmement rare. Les manches de ses chemises deviennent trop grandes, les centimètres disparaissent à vue d’œil, et ce héros trouve refuge dans la maison de poupée de sa fille.

Comme les médecins, sa femme, jouée par Marie-Josée Croze, assiste impuissante à ce terrible spectacle. Prisonnier de ce nouveau corps, Paul tente par tous les moyens de survivre et au gré de ses mésaventures domestiques, tombe dans les escaliers du sous-sol où l’attendent des prédateurs en tout genre. A commencer par cette araignée qu’il ne voulait pas tuer quelques jours plus tôt, étant une alliée pour réguler les moustiques. Ou cette tapette à souris installée par ses soins qu’il doit désormais dompter pour récupérer le bout de fromage qui fera office de repas.

Un acteur, et bien au-delà

Contrairement à «Un homme à la hauteur» avec Virginie Efira dans lequel Jean Dujardin jouait un architecte de petite taille, l’ambiance, là, est beaucoup moins romantique. La maison familiale idyllique en bord de mer se transforme en un gigantesque cauchemar au milieu duquel le protagoniste s’interroge sur le sens de sa vie et la finalité à donner à tout ce cirque. La voix-off rend compte des questionnements internes de cet homme devenu insignifiant pour le reste du monde, qui doit s’adapter à un environnement hostile et accepter son sort malgré tout.

Pour donner vie à ce récit singulier et métaphorique, Jean Dujardin s’est investi corps et âme. C’est lui qui a contacté le producteur Alain Goldman puis Jan Kounen pour leur proposer de revisiter «L’homme qui rétrécit» de Jack Arnold sorti en 1957, lui-même adapté du roman de l'Américain Richard Matheson. A la fois acteur et producteur, il propose avec ce remake une performance remarquable dans la lignée de celle qui lui a valu un Oscar dans «The Artist». De tous les plans, il s’est imaginé tel Robinson Crusoé sur son île défiant la mort et jouant avec des ennemis imaginaires, dans un immense décor bleu de 2.000 m2.

«Je n’avais rien en face de moi. (...) J’ai vraiment adoré cette aventure intérieure, c'est la première fois que je jouais avec mon mental, avec mon esprit plus qu'avec ma vue», racontait-il à l’AFP à l’occasion du festival européen du film fantastique de Strasbourg. Un jeu sublimé par des effets spéciaux parfaitement maîtrisés qui offrent des scènes réalistes, ainsi qu’une bande-originale d’Alexandre Desplat qui embarque immédiatement le spectateur.