Star Wars : Adam Driver révèle que le projet d'un film sur Kylo Ren a été annulé par Disney

Adam Driver a révélé à l’agence américaine The Associated Press qu’un film centré sur le devenir de son personnage dans «Star Wars», Kylo Ren, était en préparation chez LucasFilm avec Steven Soderbergh à la réalisation. Avant que Disney ne décide de l’annuler.

Une sacrée déception. Adam Driver aurait bien aimé poursuivre l’aventure Star Wars au cinéma, le temps d’un film centré sur le devenir de son personnage, Kylo Ren, fils d’Han Solo et Leia Organa, et petit-fils d’Anakin Skywalker, alias Dark Vador. C’était sans compter sur l’absence de soutien de Disney, qui a tué le projet dans l'oeuf. C’est ce que vient de révéler le comédien de 41 ans à l’agence américaine The Associated Press.

«J’ai toujours été partant à l’idée de faire un nouveau film Star Wars. Je parlais de cela dès 2021. Kathleen (Kennedy, la présidente de LucasFilm) m’avait contacté, et j’ai toujours dit que, s’il y avait un bon réalisateur et un bon scénario, je serais là dans la seconde. J’ai adoré ce personnage et j’ai aimé l’incarner», a-t-il expliqué. Adam Driver révèle avoir approché le réalisateur Steven Soderbergh pour ce film, dont l’action se serait déroulée après les événements du dernier volet de la troisième trilogie, «The Rise of Skywalker», sorti en 2019.

Un coup d'arrêt net

Très rapidement, le metteur en scène et la scénariste américaine Rebecca Blunt ont commencé à développer une histoire, avant de confier la rédaction du scénario à Scott Z. Burns (Contagion, La vengeance dans la peau, Mourir peut attendre). «C'est un des scripts les plus cool qui m’ait été donné de lire», a confié Adam Driver.

«On a présenté le scénario à LucasFilm, qui ont adoré l’idée. Ils ont complètement saisi notre angle d’attaque et pourquoi on s’embarquait dans cette direction», a-t-il ajouté. Mais alors que tous les feux semblaient au vert, le film héritant même du titre provisoire «The Hunt for Ben Solo», le projet s’est arrêté net dans les locaux de Disney.

«Nous sommes allés voir Bob Iger et Alan Bergman, et ils ont dit non. Ils ne voyaient pas comment Ben Solo pouvait être encore en vie. Fin de l’histoire», a précisé Adam Driver. S’il confirme que l’idée d’une suite était «très cool», il sait aujourd’hui que ce projet ne verra jamais le jour. «Ce n’est plus d’actualité, donc je peux enfin en parler», a-t-il indiqué. «J’ai vraiment adoré faire le film dans ma tête. Je suis triste que les fans ne puissent jamais le voir», a réagi Steven Soderbergh auprès de The Associated Press.