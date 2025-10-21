Super Bowl : une pétition pour remplacer le rappeur Bad Bunny par un chanteur country de 73 ans atteint les 50.000 signatures

La polémique autour de la présence du rappeur portoricain, Bad Bunny, pour le show de la mi-temps du Super Bowl 2026 continue de déchaîner les passions aux États-Unis où une pétition demandant son remplacement par un chanteur country de 73 ans vient de récolter plus de 50.000 signatures.

La polémique bat son plein. Aux États-Unis, la question du choix du rappeur portoricain Bad Bunny pour le show de la mi-temps du Super Bowl 2026, finale du championnat de football américain qui est l’événement sportif le plus suivi du pays chaque année, prévu le 8 février prochain déchaîne les passions dans les rangs des supporters du président Donald Trump. Une hostilité dont le musicien s’est récemment amusé lors d’une apparition dans l’émission satirique «Saturday Night Live» où il a rappelé à ses détracteurs qu’ils avaient «quatre mois pour apprendre l’espagnol».

Depuis ce trait d’humour, une pétition a été créée sur le site Change.org pour demander à la NFL (National Football League) et aux organisateurs du show Roc Nation, la société du rappeur Jay-Z, de remplacer Bad Bunny par la légende de la musique country George Strait. Selon l’auteur anonyme de cette pétition, les spectacles de la mi-temps du Super Bowl ne mettent en avant que des stars internationales de la pop ces dernières années, et demande à ce que celui de 2026 «marque un tournant pour rappeler les racines qui ont permis de faire de la musique américaine ce qu’elle est aujourd’hui».

La pétition, qui a obtenu plus de 50.000 signatures, explique Bad Bunny ne représente aucune des valeurs de l’Amérique traditionnelle, et que ses performances sur scène «ne sont pas ce que les familles veulent voir sur la plus grande scène du football américain». Selon l’auteur, le chanteur country George Strait, 73 ans, représente «une opportunité unique de rendre hommage à l’héritage de la musique américaine», et permettrait d’«unir le pays, d’honorer la culture américaine, de s’adresser aux familles, et de ne pas devenir un coup politique».

Les services de l’immigration au Super Bowl

Artiste parmi les plus écouté sur Spotify, avec près de 50 millions d’abonnés sur Instagram, le rappeur portoricain, et donc américain, Bad Bunny est une star internationale incontournable sur la scène musicale depuis plus près d’une décennie. Il se retrouve au cœur de cette polémique depuis que Kristi Noem, secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis du gouvernement Trump, a affirmé vouloir envoyer les services de l’immigration «pour faire respecter la loi». «Je pense que les gens ne devraient pas venir assister au Super Bowl à moins d’être un Américain respectueux des lois qui aime son pays», avait-elle affirmé.

«Ils sont pitoyables et nous allons gagner, et Dieu nous bénira. Nous allons faire face et nous serons fiers de nous à la fin, et eux ne pourront pas dormir la nuit parce qu’ils ne savent pas en quoi ils croient, et ils sont tellement faibles. Nous allons régler tout ça», avait-elle ajouté après avoir interrogé sur la volonté des organisateurs de vouloir envoyer un message à Donald Trump à travers le choix de Bad Bunny pour le show de la mi-temps du Super Bowl.

Le rappeur portoricain peut toutefois compter sur des soutiens de choix, notamment Jennifer Lopez, qui l’avait invité sur scène lors de sa performance sur la scène du Super Bowl en 2020 avec Shakira. «La musique et l’art transcendent la barrière du langage. Cela n’a plus d’importance. Il a eu plus de succès que n’importe qui», avait-elle lancé dans l’émission CBS Morning le 6 octobre. Avec plusieurs dizaines de millions de fans à travers le monde, Bad Bunny n’a aucune raison de faire une insomnie face à une pétition signée par 50.000 personnes.