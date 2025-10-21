Un nouveau sac à main Birkin de la maison Hermès porté par l'actrice et chanteuse bientôt mis aux enchères

Un sac à main Birkin imaginé par Hermès et ayant appartenu à l'actrice et chanteuse Jane Birkin sera mis aux enchères le 5 décembre prochain à Abou Dhabi.

L'affaire est dans le sac. Un emblématique sac Birkin de la maison de couture Hermès s'apprête à retrouver un acquéreur sous les coups de marteaux de Sotheby's, quelques mois seulement après avoir pulvérisé les records lors de la vente du prototype original.

De couleur noire et en cuir, le sac à main affiche des inscriptions argentées de la main de Jane Birkin, et un message à la symbolique forte «Mon Birkin bag qui m'a accompagné dans le monde entier», note ayant directement inspiré le nom du sac. Le bagage avait été vendu une première fois aux enchères en 2007 au bénéfice d'une association de défense des droits de l'homme, avant d'intégrer une collection privée.

«Vendre ses sacs Birkin pour collecter des fonds pour des oeuvres caritatives qui lui tenaient à coeur, après quelques années d'utilisation, est devenu une tradition pour Jane Birkin, Hermès les remplaçant à chaque fois», explique Sotheby's.

Un prix estimé à plus de 200.000 dollars

Porté par Jane Birkin entre 2003 et 2007 et baptisé «Le Birkin Voyageur», le prix de vente du sac à main offert par la maison de luxe est estimé entre 230.000 et 430.000 dollars, soit entre 197.000 et 370.000 euros. L'iconique accessoire faisait partie des quatre sacs que la plus française des Anglaises avait reçu à la suite de la vente de son prototype emblématique en 1994 au profit d'une association de lutte contre le sida, a précisé la maison de vente aux enchères.

Un premier exemplaire qui avait trouvé preneur en juillet dernier, pour la modique somme de 8,5 millions d'euros, un prix record établit par un collectionneur japonais. Un prototype imaginé par le directeur de la maison Hermès Jean-Louis Dumas, qui selon la légende occupait le siège voisin de la chanteuse d'«Ex-fan des sixties», et l'avait entendu se plaindre de ne pas trouver de sac adapté à ses besoins de jeune maman.

Adjugé pour 8,6 millions de dollars, le prototype du Birkin était devenu en juillet dernier le sac le plus cher jamais vendu. ©Alain Jocard, Gilles Leimdorfer / AFP

«Présenter non pas un, mais deux sac Hermès personnels de Jane Birkin en une seule année n'est rien de moins qu'historique», a partagé à l'AFP Morgane Halimi, responsable mondiale des sacs à main et de la mode chez Sotheby's. «Cet exemplaire exceptionnellement rare offre aux collectionneurs un lien intime avec la femme à l'origine du sac à main le plus emblématique du monde», a t-elle ajouté.

Le «Birkin Voyageur» sera exposé à l'hôtel St Regis Saadiyat Island Resort à Abou Dhabi, du 2 au 5 décembre.