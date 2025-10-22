Art contemporain : les temps forts de l'évènement Art Basel 2025, du 24 au 26 octobre à Paris

De retour au Grand Palais du vendredi 24 au dimanche 26 octobre, Art Basel Paris pose ses toiles sous la coupole fraîchement rénovée pour mettre en avant la capitale et son héritage d'avant-garde.

Des billets à prendre d'art d'art. Le rendez-vous incontournable de l'art contemporain débarque dans l'un des plus prestigieux monuments parisiens pour éblouir professionnels et néophytes. Du 24 au 26 octobre prochain, Paris se parera de gouache, avec plus de 200 galeries venues de 41 pays différents.

Sous la grande verrière baignée de lumière, le parcours des visiteurs est réparti en trois secteurs. Celui des «Galeries», où 206 exposants se sont réunis pour rendre hommage à un Paris pionnier de l'avant-garde et de ses grands mouvements, à l'image du Surréalisme ou du Cubisme, celui baptisé «Emergence», qui comme son nom l'indique met en lumière des artistes encore dans l'ombre, et «Premise», centré sur des récits singuliers.

Andy Warhol, Marcel Duchamp, Jean-Michel Basquiat...

De nombreuses galeries ont choisi d'offrir aux visiteurs une plongée dans les expérimentations radicales des artistes ayant marqué l'après-guerre. Parmi les mouvements sélectionnés, le Dimensionnisme dans la galerie «Le Minotaure», courant ayant puisé son inspiration dans les théories de l'espace-temps développées par Albert Einstein, où de rares aquarelles de Fernand Léger seront présentées.

Le Grand Palais se transforme en galerie géante le temps d'un week-end. © Courtesy of Art Basel

Dans la galerie «1900-1920», qui se concentre sur le Dada et le Surréalisme, se dresseront les «9 moules malic» de Marcel Duchamp, tandis que la galerie new-yorkaise «Van de Weghe» accueillera des artistes de légende, à l'image d'«Untitle» de Jean-Michel Basquiat autour de laquelle graviteront des oeuvres de Pablo Picasso et d'Andy Warhol.

Une oeuvre de Picasso exposée au Grand Palais. © Courtesy of Art Basel

Parmi les galeries installées sous la verrière le temps d'un week-end, 29 participeront pour la première fois, comme la parisienne Crèvecœur ou les new-yorkaises Michael Rosenfeld et David Nolan. Déjà présent lors de la précédente édition, le programme «Oh La La !» laisse le journaliste Loïc Prigent aux commandes, avec une section entièrement consacrée à son domaine de prédilection : la mode.

Les oeuvres à voir gratuitement dans Paris

Si le Grand Palais déborde d'oeuvres d'art, certaines d'entre elles, se sentant à l'étroit, ont décidé d'en franchir les murs et d'investir les rues de Paris, pour le plus grand bonheur des passants qui pourront les admirer gratuitement. Sur l'avenue Winston Churchill, «Usagi Greeting (440)» de Leiko Ikemura, un lièvre au corps de femme engoncé dans une large robe, trône sur le pavé avec à ses côtés, l'installation colorée d’Arlene Shechet, «Dawn», fleur en aluminum semblant se contorsionner.

Les nuances de rose d'Arlene Shechet semblent flotter au-dessus du sol. ©Courtesy of Art Basel

Entre les murs du Petit Palais, une étrange scène intriguera les visiteurs. Une réplique de l'ancien chancelier allemand Otto von Bismarck à cheval côtoie une girafe naturalisée, les deux oeuvres semblant plier sous leur poids avant de s'effondrer, puis de reprendre vie grâce à un ingénieux mécanisme, véritable dialogue entre nature et politique, et interrogation autour du temps qui passe.

Les créations de Julius von Bismarck, descendant de l'ancien chancelier du même nom. © Courtesy of Art Basel

Se reflétant dans les luxueuses vitrines de la place Vendôme, une immense grenouille gonflée à bloc sortie de l'imagination d'Alex Da Corte. Inspirée par Kermitt, célèbre personnage du Muppet Show, la structure est effondrée le nez au sol, en référence à la parade de Thanksgiving de 1991, où le batracien s'était dégonflé après avoir frotté un arbre.

Kermitt s'effondre sur le pavé de la place Vendôme. © Courtesy of Art Basel

Sur le parvis de l'Institut de France s'érige une haute statue en pierre baptisée «The Innocent», matériau favori de son sculpteur Ugo Rondinone, symbole des origines de l'humanité. Quant à l'Hôtel de la Marine, il renferme dans sa cour une oeuvre textile de Joël Andrianomearisoa, donnant l'impression que le temps a laissé pousser des centaines de brins d'herbes le long d'un rideau.

Pour prolonger le plaisir au-delà du 26 octobre, l'évènement Art Basel Paris résonne jusque dans les plus célèbres musées de la capitale, du Musée d'Orsay qui établit un dialogue inédit entre Bridget Riley et Georges Seurat, au Musée de l'Orangerie qui consacre une exposition à la marchande d'art pionnière Berthe Weill, ayant défendu les noms de Matisse, Modigliani et Picasso lorsqu'ils étaient encore inconnus du grand public.

Art Basel Paris, du 24 au 26 octobre, au Grand Palais (Paris 8e) et divers lieux de la capitale.