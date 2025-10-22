Charli XCX et Jessica Alba pourraient bien jouer dans le premier film réalisé par Dakota Johnson, «A Tree Is Blue»

Le premier long métrage de Dakota Johnson, popularisée par la saga «50 nuances de Grey», en tant que réalisatrice prend forme. En pourparlers pour en intégrer le casting, la chanteuse Charli XCX et l'actrice Jessica Alba.

Elles ont le bon rôle. Charli XCX et Jessica Alba sont actuellement en pourparlers pour jouer dans «A Tree Is Blue», le long-métrage que l'actrice Dakota Johnson devrait réaliser. Les détails de l'intrigue n'ont pas encore été dévoilés pour ce projet, dont le tournage devrait débuter le mois prochain à Los Angeles.

Si ce sont les premiers pas de Dakota Johnson à la réalisation d'un film, l'actrice révélée dans «The Social Network» a déjà à son actif un passage derrière la caméra, pour son court-métrage «Loser Baby», présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto l'année dernière.

Le cinéma est ancré dans l'ADN de l'actrice au visage d'ange, qui aura su séduire le tout-Hollywood avec son rôle très remarqué dans la saga «Cinquante nuances de Grey», où Dakota Johnson y interprète une étudiante en littérature tombant sous le charme d'un millionnaire au physiques plus qu'avantageux. Petite-fille de l'actrice américaine et muse du réalisateur Alfred Hitchcock, Tippi Hedren, fille des acteurs vedettes dans les années 1990 Mélanie Griffith et Don Johnson, belle-fille d'Antonio Banderas...

Une évidence pour l'actrice

Il était donc naturel pour l'actrice de d'essayer à la réalisation d'un long-métrage, avec en pourparlers pour l'accompagner, l'actrice Jessica Alba et la chanteuse Charli XCX. Il s'agit du dernier projet cinématographique confirmé pour la pop star, qui a démarré sa carrière d'actrice relativement récemment avec une première apparition en 2019 dans le film «UglyDolls».

Une carrière dans le 7ème art qui s'est ensuite accélérée, avec des rôles à l'écran dans «The Moment» ou encore le film d'action satirique «Sacrifice» de Romain Gavras. L'interprète du titre «Boom Clap» était également pressentie pour jouer la Sorcière Blanche dans la nouvelle adaptation de la saga «Le monde de Narnia», réalisée par Greta Gerwig, à qui l'on doit le succès de «Barbie». La chanteuse britannique aurait néanmoins refusé la proposition selon plusieurs médias américains, dont The Hollywood Reporter.

Jessica Alba, de son côté, a récemment produit et joué dans le film «Trigger Warning», diffusé sur Netflix, et devrait apparaître aux côtés d'Anthony Hopkins, Andy Garcia et Al Pacino dans le film biographique sportif «Maserati : The Brothers».

L'actrice Dakota Johnson donnera prochainement la réplique à Anne Hathaway dans un thriller psychologique intitulé «Verity». Une adaptation cinématographique de l'un des romans de l'écrivaine Colleen Hoover, à qui l'on doit également «Jamais plus», récemment porté à l'écran par Blake Lively.