«Lux» : voici ce que l'on sait du nouvel album de Rosalia, qui sort le 7 novembre

Plus de trois ans après la sortie de «Motomami», la chanteuse espagnole Rosalia signe son grand retour. Intitulé «Lux», son nouvel album sera disponible dès le 7 novembre prochain.

Un divin opus. Ce lundi, Rosalia a créé l’événement en annonçant la sortie de son nouvel et quatrième album. Une œuvre teintée de spiritualité et aux accents célestes baptisée «Lux», ce qui signifie «lumière» en latin.

La pop star catalane a annoncé l’heureuse nouvelle sur son compte Instagram. «HABEMUS ALBUM», a-t-elle écrit en légende de sa publication, accompagnée de la pochette de son disque, sur laquelle l’artiste est revêtue d'un voile blanc.

Décrit comme «une vaste fresque émotionnelle imprégnée de mystique féminine, de transformation et de transcendance», cet opus compte dix-huit morceaux, répartis en quatre mouvements. Parmi eux : «Mio Cristo», «Reliquia» ou encore «Divinize». Comme le rapporte le magazine «Rolling Stone», le disque a été enregistré avec l’orchestre symphonique de Londres.

Quelques collaborations

On sait aussi que Rosalia a collaboré avec plusieurs artistes dont Björk, avec qui elle a déjà signé le titre engagé «Oral», qui dénonce le fléau de l’élevage intensif de saumons en Islande, la chanteuse portugaise Carminho ou encore la voix du flamenco contemporain Estrella Morente.

Plus de trois ans après «Motomami», lauréat du meilleur album de rock latin ou alternatif aux Grammy Awards, la star semble donc amorcer un tournant plus spirituel, en invitant son public à une forme de reconnexion intérieure.

Récemment, dans une interview accordée au podcast «Radio Noia», Rosalia a d’ailleurs confié : «Il m’arrive d’éprouver un manque que rien, ici-bas, ne peut combler. Peut-être que seul Dieu le peut». La chanteuse de 33 ans a ensuite déclaré : «J’éprouve une profonde admiration pour les religieuses, elles sont comme des citoyennes du ciel».