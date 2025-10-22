Robert Redford : l'acteur américain sera honoré lors du prochain festival de Sundance

Décédé le mois dernier à l’âge de 89 ans, l'acteur et réalisateur Robert Redford sera mis à l'honneur lors du prochain festival américain de cinéma de Sundance, qu'il avait cofondé.

Crée en 1978, puis devenu un rendez-vous de référence dans les années 1980 après sa transformation et l'arrivée de Robert Redford comme président, le festival de Sundance, le plus grand rassemblement du cinéma indépendant, rendra plusieurs hommages à l’immense acteur et réalisateur, qui a rendu son dernier souffle le 16 septembre dernier à 89 ans.

«La dévotion de Robert Redford envers le pouvoir de la narration a façonné le cinéma indépendant», souligne un communiqué de l’événement relayé par l’AFP. Ainsi, lors de la prochaine édition, lancée le 22 janvier prochain, les organisateurs ont notamment prévu une projection de son premier film indépendant.

projection de «La Descente Infernale»

Il s'agit du drame sportif «La Descente Infernale», réalisé par Michael Ritchie et sorti en 1969. Robert Redford y incarne David Chappelet, un jeune fermier du Colorado peu aimable et skieur hors pair, qui rejoint l'équipe nationale en vue des Jeux olympiques d'hiver.

L'artiste avait proposé et produit le film, bien qu’il ne soit pas officiellement crédité comme producteur. «Un projet passion qui a été le catalyseur de la création de l'Institut Sundance et du Festival de Sundance», précise le communiqué.

D’autres événements célébrant la légende d’Hollywood se tiendront tout au long de la manifestation, qui aura lieu pour la dernière fois à Park City, dans l'Etat de l'Utah. En effet, dès 2017, le festival de Sundance prendra ses quartiers à Boulder, dans le Colorado. La programmation complète sera dévoilée prochainement.