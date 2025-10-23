Oasis : la guitare cassée lors de la séparation du groupe en 2009 vendue aux enchères à Londres

La Gibson couleur rouge sang de Noel Gallagher, brisée par son frère Liam en 2009 lors de la séparation du groupe, est mise aux enchères à Londres, à l’occasion d’une vente organisée par Propstore ce jeudi et vendredi.

C’est un objet devenu culte pour les fans d’Oasis. Alors que le groupe s’est reformé cette année pour une tournée mondiale, la guitare de Noel Gallagher endommagée par son frère Liam juste avant leur concert à Rock en Seine en 2009 - soirée qui a marqué la dissolution du groupe pendant seize ans - s’apprête à être vendue aux enchères.

Estimé entre 288.000 et 576.000 euros, l’instrument avait été restauré en 2011. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il est mis en vente. La guitare avait déjà fait l’objet d'enchères en 2022 à Paris. Elle avait à l’époque été adjugée pour 385.000 euros.

Véritable marqueur dans la vie du groupe, cette pièce incarne à elle seule les nombreux tumultes qu’Oasis a traversés au fil de son existence depuis sa création en 1991. «C'est historique. Si vous êtes fan d'Oasis, vous regardez cette guitare et vous savez immédiatement ce qu'elle représente», a ainsi expliqué à l'AFP le spécialiste de musique Mark Hochman, lors de la présentation mardi de la vente par la maison d'enchères Propstore. L'incident «a provoqué la séparation du groupe. Liam l'a fracassée. Noel est monté dans un taxi, et c'en était fini pendant seize ans», a-t-il poursuivi.

Pour mémoire, le groupe a explosé le 28 août 2009, après une bagarre entre les deux frères juste avant de se produire à Rock en Seine. Le concert avait été annulé.

Oasis, Elton John, Michael Jackson... plus de 550 lots mis en vente

Outre la mythique guitare, de nombreux objets ayant appartenu à l’emblématique groupe britannique seront vendus aux enchères jusqu’à vendredi. Parmi eux, la guitare acoustique Takamine de Noel Gallagher ayant servi à l’enregistrement du tube «Wonderwall». Cette vente représente en effet la plus grande collection d'objets liés à Oasis jamais mise sur le marché. La collection est estimée à plus d’1,15 million d’euros.

D’autres pièces rares ayant appartenu à des artistes légendaires seront également mises en vente ce jeudi. Une paire de lunettes rondes à verres teintés orange portée par John Lennon, pourrait ainsi atteindre 345.000 euros. Le célèbre chapeau Fedora blanc de Michael Jackson, porté dans le clip de Smooth Criminal en 1988, sera également proposé à la vente. Il est estimé entre 46.000 et 92.000 euros. Des lunettes de soleil d'Elvis Presley ou encore des souvenirs de David Bowie ou Jimi Hendrix figure également au catalogue de cette vente, qui référence au total plus de 550 lots, et dont la valeur est estimée à plus de 3,4 millions d’euros.

La vente se déroule ce jeudi en ligne et dans un hôtel londonien, et ce vendredi uniquement en ligne. Cette seconde journée ne sera consacrée qu’aux objets ayant appartenu au groupe Oasis.