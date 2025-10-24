Fondation Cartier : la maison de l'art contemporain fait peau neuve et s'installe place du Palais-Royal à Paris

Alors que le mythique bâtiment aux façades vitrées a fermé définitivement ses portes boulevard Raspail, la Fondation Cartier se renouvelle et investit la place du Palais-Royal au coeur de Paris. Un écrin qui, en soi, est un véritable bijou de l'art contemporain.

La Fondation prend ses quartiers au centre de Paris. David Lynch, Olga de Amaral, Damien Hirst... Les amateurs d'art contemporain se pressaient depuis 1994 sur le boulevard Raspail, où trônait tout en transparence un bâtiment de verre cerné de verdure, pour y admirer les oeuvres monumentales des artistes soigneusement sélectionnés par la Fondation Cartier. Mais exit les rues jouxtant Montparnasse, l'institution privée pose ses valises entre le Palais-Royal et le musée du Louvre, au coeur d'un lieu futuriste imaginé par l'architecte Jean Nouvel.

A l'occasion des 40 ans de la Fondation, le cadeau est de taille : 8.500 mètres carrés d'espace en plein coeur de la capitale, devenant ainsi le plus long bâtiment de la rue de Rivoli après son illustre voisin muséal à la pyramide de verre, et où derrière d'immenses voûtes se sont installées de nombreuses oeuvres créées au fil des anciennes expositions.

un lieu Pensé comme une véritable machine

Si sa façade haussmannienne ne présage rien de révolutionnaire, le bâtiment développé par Jean Nouvel, à qui l'on doit, entre autres bâtiments parisiens, l'Institut du monde arabe et déjà à l'origine de la Fondation Cartier du boulevard Raspail, se veut moderniste. En dialogue avec la capitale, à travers des baies vitrées s'étirant sur 7 mètres de hauteur, l'édifice joue la carte de la transparence. En véritable visionnaire, la vacuité s'inscrit rapidement comme un axe à suivre pour l'homme de 80 ans. «Il faut tout enlever, tout ce qu'on peut, en dehors des porteurs indispensables. Il faut que le regard traverse une chose dans laquelle il n'y a rien», confie l'architecte dans un communiqué de presse.

La Fondation Cartier, nouvel habitant de la place du Palais-Royal © Martin Argyroglo

Autre fil rouge de cette Fondation Cartier, joyau fraîchement sorti de son écrin, l'impermanence, en contraste avec le caractère immuable des historiques murs de pierre du 2, place du Palais-Royal. Pensées comme une grande machine intérieure, cinq plates-formes en acier héritent du rôle de scènes mobiles qui permettront de faire varier à l'infini la hauteur des salles d'exposition, incontestable défi et confrontation esthétique pour ce bâtiment patrimonial. «Ni murs, ni sol, ni plafond. Tout y est sans limites et tout peut être transformé. Tout peut bouger», précise le communiqué.

Dans un jeu de poulies, des plates-formes montent et descendent à l'infini. © Martin Argyroglo

Anciennement les Grands Magasins du Louvre

Une énième transformation pour ce bâtiment, qui a connu de nombreux propriétaires et projets différents. Après la complète métamorphose de Paris orchestrée par le baron Haussmann à partir du milieu du XIXe siècle, un quatuor d'entrepreneurs s'était associé pour édifier, en 1855, un magasin de mode et d'ameublement, baptisé «Les Grands Magasins du Louvre», où les Parisiens s'entassaient pour y découvrir nouveautés, jouets et étoffes. Avant-gardiste, le lieu se voulait précurseur d'une technologie de consommation, avec l'installation d'ascenseurs, le passage d'un petit tramway et la création d'un passage souterrain menant au métro et facilitant les entrées et les sorties des acheteurs.

Les Grands Magasins du Louvre en 1880. © DR

Pour pallier les difficultés économiques rencontrées à la fin du XXe siècle, les Grands Magasins du Louvre ont fermé leurs portes en 1973. Peintures de maîtres, bijouteries, sculptures... Le lieu était, cinq ans plus tard, envahi par les babioles de luxe des marchands sous l'étiquette sans équivoque de «Luxe des Antiquaires». Confrontée ensuite à une baisse de fréquentation en 2019, la société propriétaire du bâtiment a été contrainte de mettre un terme à l'activité des 240 boutiques d'antiquités présentes au sein de l'édifice, avant d'accueillir la créativité débordante de l'architecte Jean Nouvel un an plus tard. «J'ai toujours imaginé le bâtiment de la Fondation Cartier pour l'art contemporain comme un abri protecteur, un refuge généreux qui inviterait à la découverte de l'art d'aujourd'hui, un lieu pour tous», confie le concepteur.

Une grande exposition inaugurale

Et pour inaugurer comme il se doit cette nouvelle ère place Vendôme, la Fondatiob, en rassemblant les incontournables d'une collection pléthorique étoffée depuis quarante ans, sort le grand jeu avec une exposition inaugurale baptisée «Exposition générale», rassemblant plus de 600 oeuvres à découvrir (ou redécouvrir), issues de l'imagination de 100 artistes internationaux, parmi lesquels Olga de Amaral, David Lynch, Claudia Andujar, Sarah Sze ou encore James Turrell. Organisé en quatre grandes thématiques, la Fondation Cartier bouscule les codes avec, tout d'abord, un laboratoire architectural éphémère intitulé «Machines d'architecture», où des anti-monuments, des maquettes de villes utopiques et des projets non réalisés ou imaginaires se dressent sur le chemin des visiteurs, les incitant à questionner le rôle et l'impact culturel de l'architecture.

Le «Projet pour le Kinshasa du troisième millénaire» de Bodys Isek Kingelez. © Clérin-Morin

Dans «Être nature», réflexion sur les mondes vivants et leur préservation, où la forêt semble avoir franchi les portes du bâtiment, des oeuvres inédites provenant de plusieurs territoires allant de la Vendée à l'Amazonie poussent à s'interroger sur la relation établie entre les êtres humains et leur milieu naturel, trop souvent délaissée.

Une thématique développée dans l'oeuvre photographique et cinématographique de Raymond Depardon, pionnier dans l'art de filmer là où personne ne pénètre. «Making Things», espace d'expérimentation des matériaux et des techniques, et «Un monde réel», exploration des liens entre la science-fiction et la création artistique, viennent compléter les thématiques sélectionnées par la Fondation Cartier.

L'oeuvre monumentale d'Olga de Amaral se déploie à la Fondation Cartier. © Luc Boegly

Baignées de lumière à travers les verrières, les créations sont visibles gratuitement le samedi 25 et le dimanche 26 octobre, sur réservation.