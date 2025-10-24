Moulin Rouge : quelle est cette salle que le célèbre cabaret parisien s'apprête à réhabiliter ?

Dans le cadre d’un projet de grands travaux, le cabaret parisien Le Moulin Rouge a annoncé jeudi vouloir redonner vie à la salle mythique où se produisait Mistinguett.

Féérique. Haut-lieu des nuits parisiennes où quelque 600.000 spectateurs viennent chaque année découvrir les revues à plumes et l’incontournable French cancan, le Moulin Rouge prévoit de réhabiliter une salle historique. «Nous allons retrouver (un) lieu emblématique de l'histoire du spectacle vivant qui a accueilli pendant plus de dix ans les grandes revues de Mistinguett», a indiqué, ce jeudi 23 octobre à l’AFP, Jean-Victor Clerico, directeur général de l’établissement.

Il s’agit donc là d’un «projet d’envergure» qui devrait s’étendre jusqu’en 2030, et représentera «plusieurs dizaines de millions d’euros». «Ce sera l'occasion aussi de créer un outil scénique dernier cri pour les prochaines revues», a précisé Jean-Victor Clerico, ajoutant que le public sera toujours accueilli pendant la durée des travaux.

Un lieu devenu salle de cinéma

Après un impressionnant incendie qui a dévasté le bâtiment du boulevard de Clichy en 1915, la salle Mistinguett qui se présentait comme un théâtre à l’italienne, a été inaugurée neuf ans plus tard. Puis cet endroit mythique où l’artiste se produisait notamment auprès du jeune Jean Gabin, a été transformé en salle de cinéma en 1929 et cela, jusque dans les années 1980. «Elle a ensuite connu plusieurs vies, accueillant diverses productions artistiques depuis les années 1990», comme le précise Le Moulin Rouge dans un communiqué.

A noter que Mistinguett qui a fait ses premiers pas de danse sur cette scène légendaire en 1907, est devenue directrice artistique et meneuse de revue du cabaret pendant une dizaine d'années et reste désormais indissociable de spectacles comme «Ça, c'est Paris !». Aujourd’hui, Le Moulin Rouge présente notamment la revue «Féérie» qui rend hommage au monde du cirque et à la Ville Lumière de 1900 à nos jours.