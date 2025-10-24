Pablo Picasso : un portrait exceptionnel de Dora Maar vendu 32 millions d'euros aux enchères à Paris

Un tableau exceptionnel de Pablo Picasso représentant sa muse Dora Maar, peint en 1943, a été adjugé pour 32 millions d'euros à Paris, lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Drouot.

Le mythe a un prix. Ce vendredi, un tableau peint par Pablo Picasso, et représentant sa muse et amante Dora Maar, artiste qui fut par ailleurs l'une des égéries les plus emblématiques des Surréalistes, a été cédé 32 millions d'euros, frais compris, à Paris, lors d'une vente organisée à l'hôtel Drouot.

Il s'agit d'un portrait exceptionnel de la Parisienne, née en 1909. Intitulé «Buste de femme au chapeau à fleur», le tableau représente celle qui fut la compagne du peintre espagnol, portant un chapeau à fleurs coloré, et a été peint en pleine Occupation, à Paris, en 1943. Jamais vendu ni exposé, ce portrait est emblématique de la série des «Femmes au Chapeau», et est donc réapparu après plus de 80 ans à l’abri des regards. Il était resté dans la même collection familiale depuis son acquisition dès 1944 par un collectionneur.

Le nom de l'acheteur n'a pas été dévoilé, mais, il s'agit d'«un acquéreur étranger présent dans la salle», selon la maison de vente.