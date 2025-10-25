Halloween 2025 : quels sont les meilleurs livres pour faire frissonner vos enfants ?

Les célèbres citrouilles et leurs yeux luminescents s'apprêtent à envahir les maisons pour Halloween. A quelques jours de la fête des fantômes, faites frissonnez vos enfants avec les livres sélectionnés par les Petits champions de la lecture, le grand jeu littéraire adressé aux élèves de CM1 et CM2.

Une Bouh-limie de lecture. A l'approche d'Halloween, quoi de mieux que de se réfugier sous la couette pour plonger au milieu des monstres, sorcières et autres créatures terrifiantes ? Au fil des pages des cinq ouvrages sélectionnés par les petits champions de la créature, embarquez pour des aventures horrifiques à savourer avant d'aller dormir... ou pas.

Les mondes de Lova Obscura - Le mystère du doudou-garou

Séléniville n'est pas un endroit comme les autres... Alors qu'Edgar et Charlie viennent de poser leurs valises dans cette ville en apparence charmante aux côtés de leurs parents, les deux compères ne sont pas au bout de leurs surprises. Une nuit, une drôle de bestiole conduit l'intrépide fillette et le petit garçon réservé vers le manoir de leur voisine Lova Obscura, une excentrique magicienne. Le point de départ d'une folle aventure peuplée de créatures mystérieuses prenant vie sous les traits colorés de l'illustrateur Fabien Ockto-Lambert, et où plane le mystère du «doudou-garou».

«Les mondes de Lova Obscura - Le mystère du doudou-garou», d'Anne Dumergue et Fabien Ockto-Lambert, éd. Fleurus, 12,95 €

Le musée des mensonges

Dans l'univers de l'autrice Sarah Andrès, chaque famille a un domaine de prédilection. Pour le clan Belladone, l'art du mensonge est un véritable talent, si bien qu'un musée leur est consacré. A l'occasion d'une escapade nocturne dans les pas du duo formé par Blanche et Lewis Belladone, les portes du museum s'ouvrent et les deux cousins, qui s'entendent comme chien et chat, se lancent alors à la poursuite d'une secte bien décidée à voler l'Oeil de vérité, un artefact essentiel à la survie de leur famille. Avec un ton décalé et des personnages frôlant la folie, le récit mêlant humour et mystères emporte les jeunes lecteurs dans la quête des deux personnages, bien déterminés à sauver le musée des Mensonges.

«Le musée des mensonges», de Sarah Andrès, éd. Rageot, 12,00 €

Ollie Osselet et le Manoir Maudit

A l'annonce d'un départ en Bretagne chez une grande-tante loin de ses parents, occupés à se dorer la pilule sous le soleil des Caraïbes, le jeune Ollie Osselet s'attendait à des vacances où l'ennui règne en maître sous le crachin armoricain. C'était sans compter sur Ingoberthe, une scientifique aux secrets bien gardés et dissimulés dans un manoir ancien. Grâce à une mécanique bien rodée sous forme de journal d'aventures, le lecteur enfile la cape de héros, choisit son personnage et l'issue que prendra son épopée. Dans cette histoire fantaisiste aux personnages loufoques, chaque rencontre y est mémorable, que ce soit le sirène-influenceur, l'humain-garou ou la vampire fan de cucurbitacées. Une lecture interactive idéale pour Halloween, qui saura séduire les plus jeunes comme les adultes.

«Ollie Osselet et le manoir maudit», de H.Lenoir et Bastien Quignon, éd. Sarbacane, 13,90 €

Revi3ns

Amateurs de sensations fortes, le thriller «Revi3ns» est LE roman jeunesse idéal pour les lecteurs les plus téméraires. Maïa, Maxence et Milo forment un trio inséparable, et empruntent toujours le même chemin pour se rendre au collège. Mais un jour, Blanche, la petite soeur de Milo, souhaite s'intégrer au groupe et leur propose une alternative plus rapide, le long de laquelle se dresse une sinistre maison abandonnée. Le tempérament curieux de Maxence révèle alors qu'une petite fille l'habitait autrefois et aurait disparu le jour de son anniversaire. Il suffira d'une seule exploration de cette lugubre résidence pour que les quatre camarades observent, chacun dans leur coin, des phénomènes paranormaux, dont le mot «Revi3ns», écrit dans d'étranges circonstances. Oseront t-ils remettre les pieds au funeste 6bis et ainsi affronter les secrets qu'il renferme ?

«Revi3ns», d'Amélie Antoine, éd. Magnard, 13,50 €

Hôtel des frissons - Bon sang !

Dans l'hôtel d'une rue oubliée, un étrange client y a posé ses bagages. Sa chambre plongée dans l'obscurité et les rideaux tirés, il ne sort qu'à la nuit tombée et exècre la soupe à l'ail. Pour Margot, Tristan et leur ami le fantôme Jean sans-tête, son identité ne fait aucune doute : il s'agit d'un vampire. Pour en avoir le coeur net, le trio va devoir mener l'enquête et pourchasser de sang-froid cette mystérieuse créature au teint pâle et aux canines acérées. Mais à trop chercher à s'en débarrasser, attention à ne pas se faire mordre ! Un ouvrage rempli de rebondissements et d'humour, où l'épouvante règne en maître.

«Hôtel des frissons», de Vincent Villeminot, éd. Nathan, 5,95 €