«Ils se sont bien débrouillés» : cambrioleur professionnel dans la saga Ocean's, George Clooney réagit au vol spectaculaire du Louvre

Alors qu'il était en promotion pour son nouveau long métrage «Jay Kelly», George Clooney a été invité à réagir au vol spectaculaire du musée du Louvre. L'acteur américain a ironiquement tiré son chapeau aux malfaiteurs.

Le cambriolage du musée le plus visité au monde a fait réagir le monde entier, et même George Clooney. Le 19 octobre, plusieurs malfaiteurs cambriolaient le Louvre en seulement sept minutes et repartaient avec des joyaux évalués à 88 millions d'euros.

Star de la saga «Ocean's» où il incarne Danny Ocean, un voleur professionnel, George Clooney n'a pas manqué de réagir à ce vol spectaculaire. Interrogé à ce sujet alors qu'il était en promotion pour son nouveau long métrage «Jay Kelly», la star américaine a d'abord ironisé. «Je pense que [l'équipe de la saga Ocean's] devrait cambrioler le Louvre. Mais quelqu'un l'a déjà fait», a-t-il affirmé dans les colonnes du magazine Variety.

Il a ensuite ajouté : «Je me demande s’ils vont réussir à les attraper». Pour l'heure, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué que «l'enquête progresse», mercredi 22 octobre, alors qu'il était invité de la Grande Interview de CNEWS.

Une source d'inspiration pour un film?

La question d'un scénario similaire au cambriolage du Louvre dans le prochain film de George Clooney, Ocean's 14, avait le mérite d'être posée. Mais le mari d'Amal Clooney a préféré botter en touche : «Pour l’instant, ils se sont bien débrouillés. J’ai vu la vidéo où on les voit descendre du monte-charge. C’était cool. Enfin, cool, c’est terrible. Mais si vous êtes un voleur professionnel comme [mon personnage], je serais très fier de ces types».

L'acteur a déjà lu le script d'Ocean's 14. Le tournage est prévu pour l'année prochaine alors que le film devrait sortir en 2027.