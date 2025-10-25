«Smashing Machine» : on a vu le film avec Dwayne Johnson en légende du MMA, et voici ce qu'on en a pensé

Très attendu, le biopic «Smashing Machine» sort enfin au cinéma ce mercredi. Avec un Dwayne Johnson méconnaissable en star du MMA, qui apparaît plus fragile que jamais.

S’il peine à s’imposer dans les salles obscures outre-Atlantique, «Smashing Machine» de Benny Safdie - qui tourne là son premier long-métrage sans son frère, Josh - avait pourtant séduit lors de sa présentation en compétition à la 82e édition de la Mostra de Venise, et valu à son auteur le Lion d’argent du meilleur réalisateur.

Dévoilé dans les salles françaises ce mercredi 29 octobre, ce biopic produit par le studio américain indépendant A24, s’intéresse à Mark Kerr, ancienne gloire des arts martiaux mixtes (MMA) et champion de l’UFC dans la catégorie poids lourd, dont la carrière a connu un succès fulgurant à la fin des années 1990, parvenant à se maintenir numéro 1 mondial de 1997 à 2000.

Dépendants aux analgésiques, il a suivi une cure de désintoxication avant de tenter un retour dans l’arène qui se soldera par une série de défaites. Tout au long de son parcours chaotique, cet homme qui s'est classé parmi les premiers combattants de MMA, voit sa compagne, Dawn Staples, être au plus près de lui. Une femme avec qui il entretient une relation toxique et tumultueuse.

En route vers les Oscars ?

Pour les besoins de ce film, Dwayne Johnson qui incarne l'ex-légende sportive, s’est investi corps et âme. Il avoue s’être fait violence au moment d’accepter ce rôle pour lequel il s’est demandé s’il était «à la hauteur», en raison de la dimension dramatique du personnage. Sortant en effet de sa zone de confort, celui qui s’est illustré dans des sagas d’action ou d’aventure comme «Fast and Furious» et «Jumanji», s’est transformé physiquement, perdant 27 kilos et arborant prothèses et perruque. Face à Emily Blunt (toujours parfaite), «The Rock» signe une performance sincère et convaincante.

Un avis que partage Christopher Nolan. Lors d'une interview rapportée par le média Deadline, le réalisateur d’«Oppenheimer» et «Inception» a en effet qualifié la prestation du comédien d’«incroyable» dans cette œuvre qu’il juge «remarquable». Un rôle qui pourrait bien valoir à Dwayne Johnson, star d’Hollywood et ancien champion de catch, une nomination à la prochaine cérémonie des Oscars.

Benny Safdie dresse le portrait d’un être complexe qui se montre violent et prêt à tout sur le ring quand il apparaît plus vulnérable en privé. Car «Smashing Machine» ne se limite pas à de simples scènes de combat – intenses, spectaculaires et bourrées de testostérone – mais dévoile l’intimité d’un champion dont la chute semble inéluctable. On s’attarde sur son histoire d’amour ainsi que sur son amitié avec Mark Coleman, autre grand lutteur joué par Ryan Bader. L’émotion s’invite parfois, mais on regrette que le réalisateur n’ait pas davantage développé les nombreux arcs narratifs proposés, se contentant parfois de survoler certains aspects sportifs.