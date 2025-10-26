L’acteur américain George Clooney va jouer dans le film «Dix pour cent», adapté de la série française culte. Très attendu, le long-métrage sortira en 2026.

Une touche hollywoodienne. La série télévisée française «Dix pour cent», qui a traversé les frontières et connu un joli succès à l’international, va avoir droit à un film. Et l’acteur américain George Clooney fera partie du casting, révèle le Parisien. «Je pars pour Paris où je serai la semaine prochaine pour participer au film ‘Dix pour Cent’», a-t-il affirmé auprès de nos confrères, avant de préciser : «Je n’ai pas hésité une seconde».

Le long-métrage est actuellement en tournage avec Émilie Noblet aux manettes, à qui l’on doit notamment «Bis Repetita» et la première saison de «Zorro». Il sortira courant 2026 sur la plate-forme Netflix, qui a récemment confirmé le retour à l’écran de Camille Cottin, Laure Calamy, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Nicolas Maury, Fanny Sidney et Liliane Rovère.

Imaginée par Dominique Besnehard, la série «Dix pour cent» a été lancée en 2015 et s’est achevée quatre saisons plus tard, en 2020. Pour mémoire, elle narre avec humour le quotidien mouvementé de l'agence artistique parisienne, ASK, et de leurs célèbres clients.

Sacrée en 2021 meilleure comédie aux International Emmy Awards, pour sa dernière saison, la série a notamment été adaptée au Royaume-Uni, en Italie, et prochainement dans une version espagnole co-produite par Eva Longoria.