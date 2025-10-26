«L'étranger» : François Ozon a-t-il réussi l'adaptation au cinéma du roman d'Albert Camus ?

Après le drame «Quand vient l'automne», François Ozon revient au cinéma ce mercredi avec «L'étranger», et réussit le pari fou d'adapter avec intelligence l'œuvre culte d'Albert Camus.

De l’audace, il en fallait pour s’atteler à l’adaptation de l’un des classiques de la littérature française étudié par des milliers de lycéens, et figurant parmi les trois romans francophones les plus lus au monde. Cinquante-huit ans après le film de Luchino Visconti avec Anna Karina et Marcello Mastroianni, François Ozon présente sur grand écran sa version de «L'Etranger» d’Albert Camus, paru en 1942, adaptation qui était en lice pour le Lion d’or lors de la 82e Mostra de Venise.

Dans un Alger des années 1930 à la chaleur étouffante, Meursault, un jeune employé de bureau, erre dans un monde dont il semble totalement détaché. Tel un mort-vivant, le trentenaire exécute les tâches quotidiennes d’une manière robotique. Un être à qui on aurait interdit de vivre. Les émotions, il n’en a guère... Pas même au décès de sa mère qu’il enterre sans ressentir la moindre tristesse ou compassion. Dès le lendemain, il croise le chemin de Marie, une dactylo et ancienne collègue de travail solaire, avec laquelle il entame une liaison. Mais là encore, Meursault refusant de se projeter, ne peut lui dire qu’il l’aime car «cela ne signifie rien».

Comme l’explique François Ozon, cet anti-héros regardent les autres «jouer leur vie». «La vie est une scène de théâtre dont il est absent. Mais il voit la beauté du monde, sa violence aussi. Et quand il observe cette violence, il n’intervient pas. Il reste spectateur», ajoute le réalisateur. Jusqu’au jour où il se rend sur une plage avec son voisin Raymond Syntès et commet l’irréparable. Le procès et la prison suivront, moments clés où il se révèlera enfin en tant qu’acteur.

Une lecture contemporaine de l'œuvre brillamment interprétée

Dans ce long-métrage attendu en salles ce mercredi 29 octobre, la sensualité et la mort ne font qu’un. Et les corps sont sublimés par une mise en scène lente en noir et blanc, où le silence et les jeux de regards prennent souvent le pas sur les mots du romancier. Car François Ozon n’en abuse jamais, ne citant le texte qu’à deux reprises. S’il reste fidèle au roman, le cinéaste offre une lecture contemporaine de l'œuvre en évoquant en filigrane la colonisation en Algérie.

«Il était essentiel pour moi de contextualiser l’histoire. Albert Camus écrit ‘L’Étranger’ en 1939, et le livre est publié en 1942, en pleine colonisation française de l’Algérie. Ce devait être présent dans le film. L’idée était de se plonger dans les archives de cette période et de retrouver la vision de l’époque, comment la France voyait et parlait de l’Algérie, une vision idéalisée de la colonisation...», développe-t-il.

La réussite de cette adaptation qui s’achève par le tube de The Cure, «Killing an Arab», tient également à l’interprétation magistrale de son acteur principal, Benjamin Voisin, qui campe un Meursault impénétrable à la dangerosité naissante. Lui qui a été révélé dans «Eté 85» du même François Ozon, est entouré d’acteurs proches du réalisateur, dont Rebecca Marder («Mon crime»), Pierre Lottin («Quand vient l'automne»), et Swann Arlaud («Grâce à Dieu»), qui crèvent tous l’écran.