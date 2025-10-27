«J’aurais pu tuer une famille dans une voiture» : Anthony Hopkins se confie sur son ancienne addiction à l'alcool

L’acteur oscarisé Anthony Hopkins s’est confié sur sa bataille contre l’alcoolisme, évoquant notamment ce jour où, après avoir conduit en état d’ébriété et mis des vies en danger, il a pris la décision de se faire aider.

Un véritable déclic. Invité ce samedi dans le podcast du «New York Times», intitulé «The Interview», l’acteur gallois Anthony Hopkins, sobre depuis cinquante ans, est revenu sur son combat contre l’alcoolisme. L’interprète du Dr Hannibal Lecter dans «Le Silence des Agneaux» a notamment révélé avoir pris conscience de son état après avoir vécu un épisode particulièrement dangereux.

«J’avais bu et je conduisais ma voiture, ici, en Californie, complètement ivre, sans savoir où j’allais», a-t-il expliqué. «J’ai réalisé que j’aurais pu tuer quelqu’un. Ou moi-même, ce dont je me fichais», a poursuivi le comédien de 87 ans. «J’aurais pu tuer une famille dans une voiture, vous savez», a-t-il insisté, encore marqué par cette prise de risque. Puis «j’ai réalisé que j’étais alcoolique et j’ai repris mes esprits».

«J'ai besoin d'aide»

Peu de temps après, Anthony Hopkins a décidé de reprendre le contrôle et d’agir pour se libérer de son addiction. Il a fait part de sa détresse lors d’une fête à Beverly Hills, durant laquelle il a avoué à l’un de ses anciens agents : «J'ai besoin d'aide». Ce fut le point de départ de sa guérison. Aujourd’hui, l’acteur se dit reconnaissant d’être toujours en vie.

«Finalement, à l’approche de mes 88 ans, je me réveille le matin en me disant : ‘Je suis toujours là. Comment ?’», a conclu avec émotion Anthony Hopkins, qui a reçu l’Oscar du Meilleur acteur en 2021 pour son interprétation bouleversante d'un vieil homme sombrant dans la démence dans «The Father», de Florian Zeller.

Pour mémoire, l’acteur fera son retour sur grand écran en 2026 dans le film «Maserati : The Brothers», biopic sur les frères Maserati réalisé par Bobby Moresco, avec Michele Morrone et Andy Garcia.