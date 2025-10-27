L'acteur Björn Andrésen, l'inoubliable ange blond de «Mort à Venise», est décédé à l'âge de 70 ans

Toute l’actu en direct 24h/24
Publié le - Mis à jour le

L’acteur suédois Björn Andrésen, surtout connu pour avoir interprété l'adolescent Tadzio dans le film culte «Mort à Venise», de Luchino Visconti, est décédé à l’âge de 70 ans. 

Le comédien Björn Andrésen s’est éteint. Comme le rapportent plusieurs médias suédois, il est décédé ce samedi, à l'âge de 70 ans. Les causes de son décès n’ont pas été révélées. Né à Stockholm, il est principalement connu pour son rôle dans le film «Mort à Venise», une adaptation du roman éponyme de Thomas Mann, sorti en 1971 et réalisé par Luchino Visconti. L’acteur, alors âgé d'à peine 15 ans, y incarne Tadzio, l'ange blond androgyne dont s’éprend le compositeur Gustav Von Ashenbach, joué par l’acteur Dirk Bogarde dans le film.

Devenu orphelin après le suicide de sa mère et élevé par sa grand-mère, Björn Andrésen fut propulsé malgré lui au rang d'icône dès la projection du long-métrage, qui a reçu le prix spécial du 25e anniversaire du Festival de Cannes, en 1971. Surnommé «le plus beau garçon du monde» et idolâtré jusqu’au Japon, l’acteur a mal vécu cette soudaine notoriété. «Je voulais être ailleurs et être quelqu'un d'autre», avait confié Björn Andrésen qui, se sentant dépossédé de son image, s’était réfugié dans l’alcool et avait sombré dans la dépression.

Sur le même sujet L'actrice June Lockhart, héroïne des séries «Lassie» et «Perdus dans l'espace», est décédée à 100 ans Lire

Après «Mort à Venise», il a poursuivi une carrière cinématographique discrète, enchaînant les petits rôles dans une vingtaine de séries télévisées et de films. Il apparaît notamment dans le film d’horreur «Midsommar», d’Ari Aster, sorti en 2019. Père de deux enfants, dont un décédé à l'âge de 9 mois, nés de sa relation avec la scénariste Susanna Roman, Björn Andrésen s'était par ailleurs essayé à la musique, notamment avec le groupe Sven Erics. 

