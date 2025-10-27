L'actrice June Lockhart, héroïne des séries «Lassie» et «Perdus dans l'espace», est décédée à 100 ans

Connue pour ses rôles dans les séries «Lassie» et «Perdus dans l'espace», l’actrice américaine June Lockhart est décédée chez elle à l’âge de 100 ans.

Star du petit écran dans les années 1950 et 1960, June Lockhart a rendu son dernier souffle à l'âge de 100 ans. Comme le révèle le média «People» et un porte-parole de la famille, l’actrice américaine est décédée de causes naturelles à son domicile de Santa Monica, en Californie. «Elle a été très heureuse jusqu'au bout, lisant le New York Times et le LA Times tous les jours», a affirmé son représentant.

Née à New York le 25 juin 1925 et fille de l'acteur Gene Lockhart, elle était notamment connue pour avoir campé Ruth Martin, le rôle principal dans la série animalière «Lassie». Pendant trois saisons, June Lockhart, passionnée d’astronomie, a également joué dans la série de science-fiction «Perdus dans l'espace», où elle incarne la brillante mère aventurière Maureen Robinson.

deux étoiles sur Hollywood Walk of Fame

Celle qui a fait ses débuts devant la caméra aux côtés de ses parents dans une version de 1938 de «Un Chant de Noël», adapté du célèbre conte de Charles Dickens, a fait aussi plusieurs apparitions dans d’autres programmes phares, dont le feuilleton «Hôpital central», la sitcom «Petticoat Junction» et «Dynastie 2 : Les Colby».

Nommée deux fois aux Emmy Awards, la comédienne détient deux étoiles sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame, aux Etats-Unis, l’une pour sa carrière à la télévision et l’autre pour le cinéma. Côté films, elle apparaît notamment dans le drame de guerre «Sergent York» (1941), avec Gary Cooper, «Le Fils de Lassie» (1945) ou encore le film musical «Le Chant du Missouri» (1946), réalisé par Vincent Minnelli.

Mariée puis divorcée deux fois, June Lockhart laisse derrière elle deux filles, Anne Kathleen et June Elizabeth.