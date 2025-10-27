Le rappeur Orelsan annonce la sortie d'un nouvel album

Le rappeur Orelsan, dont le premier film sort ce mercredi, est de retour avec un nouvel album, disponible dès le 7 novembre prochain.

Un «jour meilleur» pour ses admirateurs. Quatre ans après son dernier album «Civilisation», l'artiste à la plume destructrice Orelsan ajoute un nouvel opus à sa discographie, et a annoncé son retour avec une pochette plus si surprise, à la vente dès le 7 novembre.

«Salut tout le monde ! Petite vidéo pour vous dire que je sors un nouvel album» : c'est tout en sobriété face à sa caméra que le rappeur normand à l'autodérision assumée a révélé son nouveau projet. Conçu en lien avec le film «Yoroï», dont il est l'acteur principal et le co-scénariste, en salles ce mercredi, Orelsan n'a rien perdu de sa verve et révèle un cinquième album que l'on espère aussi audacieux que le précédent.

Un écho au film «Yoroï»

Baptisté «La Fuite en avant» et contenant 17 titres, le fils d'enseignants insiste sur le fait que ce nouvel album n'est pas la bande-originale du film «Yoroï», mêlant dystopie et auto-fiction. L'histoire d'Aurélien, véritable prénom du rappeur, qui, frôlant le burn-out, décide de tout plaquer pour la campagne japonaise avec sa femme enceinte, et où il y découvre une armure nichée dans un puit.

«C'est un vrai album, donc il s'écoute complètement sans avoir vu le film», précise l'interprète de «Basique». Néanmoins, les deux projets ne sont pas complètement distants, et l'album se veut écho au long-métrage. «Mais il y a un lien avec "Yoroï". Les thématiques des morceaux sont liées à l'histoire, parfois ce sont des prolongements de l'histoire, comme si c'était des scènes. On retrouve en entier les 4 sons qu'il y a dans le film», précise le rappeur star issu de la classe moyenne.

«Mon featuring de rêve»

Pour ce nouvel album, Orelsan ne marche pas seul, et s'est entouré d'artistes qu'il admire, à l'image de la chanteuse japonaise Lilas Ikuta du groupe Yoasobi et du groupe de k-pop Fifty Fifty. Des influences venues du pays du Soleil Levant, lui l'amateur assumé de mangas et d'animés.

D'autres artistes viennent compléter la tracklist de «La Fuite en avant», comme le chanteur Yamê, propulsé par son titre «Bécane», le rappeur SDM, mais également le «featuring de rêve» d'Orelsan, comme décrit dans la vidéo partagé sur son compte Instagram.

«C'est Thomas Bangalter. Si vous ne savez pas qui c'est, vous pouvez le mettre en commentaire et les gens vont se foutre de vos gueules, ils vont dire que vous n'y connaissez rien», ironise le rappeur. S'il ne s'est pas fait connaître sous ce nom, c'est muni d'un masque métallique que Thomas Bangalter a électrisé la pop française au côté de son partenaire de scène, Guy-Manuel de Homem-Christo, duo popularisé sous le pseudonyme de Daft Punk.

Pour les fans les plus impatients, les précommandes ouvrent leurs portent dès ce mardi 28 octobre à partir de 18h, et seront accompagnées d'une surprise. Des titres qui s'ajouteront à la prochaine tournée d'Orelsan, dont les premiers concerts démarreront en janvier prochain avant de s'achever en décembre 2026 à l'Accor Arena, à Paris, qui accueillera dix shows d'affilée, dont sept affichent déjà complet.