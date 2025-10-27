Orelsan : d'où vient la passion du rappeur pour le Japon ?

Le film «Yoroï», réalisé par David Tomaszewski et avec Orelsan en tête d’affiche, sort au cinéma ce mercredi 29 octobre. Un film qui met en avant le Japon, un pays que le rappeur porte dans son cœur.

Un fils du pays du Soleil Levant dans l’âme. Dix ans après avoir réalisé «Comment c’est loin» avec son compère des «Casseurs Flowters», Gringe, le rappeur Orelsan fait son retour en tête d’affiche dans les cinémas avec «Yoroï», dont la sortie a lieu ce mercredi 29 octobre.

Co-scénariste, co-producteur et acteur principal de ce film, Orelsan, qui a annoncé la sortie d'un nouvel album en novembre, y joue le personnage d’Aurélien Cotentin, sa véritable identité. Mais surtout, un personnage qui décide de s’installer au Japon avec sa femme, enceinte d’un premier enfant, pays dans lequel il va découvrir une armure ancestrale nichée dans un puits.

Bercé par le Club Dorothée

Un film qui touche au Japon et à sa culture qu’Orelsan porte dans son cœur, comme il l’a déjà raconté à plusieurs reprises. «Quand j’étais petit, je regardais les mangas à la télé, au Club Dorothée, comme beaucoup de gens de mon âge. Et puis à 17 ans, je lisais des mangas, j’ai commencé à regarder des films japonais, à m’intéresser à la culture de là-bas», avait-il expliqué à nos confrères de Ouest-France au début du mois d’octobre.

Son affect pour la culture japonaise se retrouve tout d'abord dans nom d’artiste, avec l’emploi du suffixe «-san», qualifiant une personne en japonais. Sans oublier, comme bon nombre de rappeurs français, les multiples références à Naruto, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque et d'autres classiques du manga et des animes, dans sa discographie personnelle ou dans ses collaborations.

Par sa popularité, Orelsan a également eu l'opportunité de doubler, en français, le personnage de Saitama dans l'anime «One Punch Man», tiré du manga éponyme. Et dans son prochain album, intitulé La Fuite en avant, le rappeur a franchi ke pas, puisqu'il interprétera un titre en duo avec Lilas Ikura, la chanteuse du groupe japonais Yoasobi.