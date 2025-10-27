«Quelle mouche a piqué Baum?» : le réalisateur Woody Allen publie son premier roman en France

Le cinéaste américain Woody Allen a publié «Quelle mouche a piqué Baum?», son premier roman, qui paraîtra en France ce mercredi 29 octobre.

Plutôt habitué aux caméras, Woody Allen s’essaye désormais à la littérature. Le célèbre réalisateur américain de 89 ans a publié son premier roman, intitulé «Quelle mouche a piqué Baum?».

Sorti en septembre aux États-Unis sous le titre « What’s with Baum ?», ce premier roman de Woody Allen, racontant la descente aux enfers d’un écrivant juif vieillissant à New York, paraîtra ce mercredi 29 octobre aux éditions Stock.

Dans son roman de 230 pages, il brosse avec ironie le portrait d'Asher Baum, un intellectuel quinquagénaire qui est lâché par son éditeur, tandis que sa vie sentimentale se désagrège et que son beau-fils, qui le méprise, devient la coqueluche de l'intelligentsia new-yorkaise. De plus, il a tenté d'embrasser une journaliste qui l'interviewait, ce que cette dernière s'apprête à rendre public.

Un écho à ses déboires ?

Une trame qui semble faire écho aux polémiques rencontrées par Woody Allen au cours des dernières années, notamment avec l’avènement du mouvement Me Too : celui qui a réalisé «Annie Hall», «Manhattan» ou «Blue Jasmine» est tenu à l’écart du cinéma américain depuis les accusations d'agression sexuelle portées par Dylan Farrow, sa fille qu'il a adoptée, enfant, avec son ex-femme Mia Farrow.

Outre-Atlantique, Woody Allen a reçu les éloges du New York Times pour son premier ouvrage. «Même entravé par l'industrie du divertissement, il parvient à produire une malicieuse pièce de prose automnale comme d'autres joueraient une partie de pickleball», indiquait le journal américain à la sortie du livre.