Sophie Turner : l'actrice de Game of Thrones serait en couple avec Chris Martin

Connue pour avoir incarné Sansa Stark dans «Game of Thrones», l'actrice britannique Sophie Turner aurait eu «un rendez-vous secret» avec le chanteur du groupe Coldplay, Chris Martin.

L'amour est de retour pour Sophie Turner ? Selon les informations du Daily Mail, l'actrice britannique, récemment séparée de son compagnon aristocrate Peregrine «Perry» Pearson, serait en couple avec Chris Martin, leader du groupe Coldplay.

Ce dernier, qui s'est également séparé de l'actrice Dakota Johnson avec qui il vivait une histoire d'amour depuis près de huit ans, aurait eu «un rendez-vous secret» avec celle qui a incarné le rôle de Sansa Stark dans la série «Game of Thrones».

Respectivement âgés de 48 et 29 ans, Chris Martin et Sophie Turner sont liés depuis une vidéo de 2020 dans laquelle le leader du groupe Coldplay avait souhaité un joyeux anniversaire à l'actrice, alors qu'elle était encore mariée à un autre chanteur en la personne de Joe Jonas.

«Au nom de moi-même et des membres encore plus beaux de notre groupe, je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie tout mon amour et j'espère que vous passez un excellent moment», avait-il déclaré dans ce message vidéo qui avait touché Sophie Turner, à tel point qu'elle avait dû retenir ses larmes.