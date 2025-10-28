Toute l’actu en direct 24h/24
Austin Butler en pourparlers pour jouer dans «Deux Flics à Miami» avec Michael B. Jordan

Il porte aussi bien les blazers que Don Johnson. [ANGELA WEISS / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'acteur Austin Butler serait en pourparlers pour jouer dans «Deux flics à Miami» («Miami Vice») avec Michael B. Jordan.

Il ferait un James «Sonny» Crockett de rêve. Austin Butler («Elvis», «Dune, deuxième partie», «The Bikeriders») serait courtisé par la production du nouveau film «Deux flics à Miami» («Miami Vice») pour reprendre le rôle jadis tenu par Don Johnson sur le petit écran, a fait savoir ce mardi The Hollywood Reporter

Le magazine avait déjà annoncé il y a quelques jours que Michael B. Jordan était en pourparlers pour incarner Ricardo «Rico» Tubbs, l’autre célèbre détective infiltré de Miami, qui était incarné par Philip Michael Thomas dans la série.

 

Un film inspiré de la première saison

Le nouveau film «Miami Vice» «s'inspirerait de l'épisode pilote et de la première saison et devrait explorer le faste et la corruption du Miami du milieu des années 1980», détaille le magazine.

Ce nouveau projet est scénarisé par Eric Warren Singer et Dan Gilroy. Joseph Kosinski («F1») produit l'adaptation avec Dylan Clark («The Batman»). Le tournage devrait être lancé en 2026 et la sortie est d’ores et déjà prévue en août 2027.

Ce n’est pas la première fois que la série «Deux flics à Miami» est portée sur grand écran. Michael Mann, producteur exécutif de la série, avait sorti en 2006 une adaptation avec Colin Farrell dans le rôle de Crockett, et Jamie Foxx dans celui de Tubbs. 

