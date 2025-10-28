Jack DeJohnette, mythique batteur de jazz, est mort à 83 ans

Le célèbre batteur américain Jack DeJohnette, figure emblématique du jazz, est décédé ce dimanche à New York, à l'âge de 83 ans. Il s'est éteint paisiblement, entouré de ses proches.

«C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Jack DeJohnette. Il est mort paisiblement au Kingston Hospital à New York. Il était entouré par sa femme, sa famille et ses amis proches», peut-lire dans la publication. Son décès est dû à une insuffisance cardiaque, a confirmé auprès de l'AFP son assistante Joan Clancy.

Né le 9 août 1942 à Chicago, Jack DeJohnette laisse derrière lui une empreinte indélébile dans l'histoire du jazz contemporain. Dans les années 1960, il a notamment collaboré avec le pianiste et claviériste américain Herbie Hancock, ainsi qu’avec le légendaire compositeur et trompettiste Miles Davis, avec qui il a enregistré l’album de jazz fusion «Bitches Brew», sorti en 1970.

Plus tard, dans les années 1980, il a formé un trio légendaire aux côtés du pianiste Keith Jarrett et du contrebassiste Gary Peacock. Tout au long de sa carrière, Jack DeJohnette a également mené de nombreux projets solo, repoussant sans cesse les frontières de son art.