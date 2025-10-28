La Pascaline, première machine à calculer de l'histoire, sera la star d'une vente aux enchères à Paris

Le 19 novembre prochain, la maison de vente Christie’s présentera la première machine à calculer de l’histoire, conçue par Blaise Pascal en 1642. Le prix de l’outil, qui appartient à une collection privée, pourrait atteindre les 3 millions d’euros en raison de sa valeur historique hors du commun.

Du jamais vu aux enchères. Le 19 novembre prochain, dans le cadre de la vente de «La Bibliothèque Léon Parcé», la société Christie’s présentera la Pascaline, mise au point par Blaise Pascal en 1642. Au-delà de son estimation, estimée entre 2 et 3 millions d’euros, l’instrument scientifique possède une valeur historique considérable : il s’agit de la première tentative de substituer le travail d’une machine à celui de l’esprit humain.

C’est pour aider son père que Blaise Pascal a conçu des machines à calculer. Ce dernier, Etienne Pascal, en tant que président de la Cour des aides de Normandie, avait pour mission de remettre de l’ordre dans les recettes fiscales de la province. Ce travail exigeait de lui d’innombrables opérations mathématiques, calculs comptables et autres évaluations topographiques d’arpentage. Soucieux d’en simplifier l’exécution, Blaise Pascal, alors âgé de 19 ans, a imaginé des machines qui permettent de mécaniser le calcul mental. Une grande première.

Une machine toujours fonctionnelle

Pour preuve de cette révolution scientifique, le témoignage de Gilberte Périer, sœur de Pascal, dans la «Vie de M. Pascal» : «Cet ouvrage a été considéré comme une chose nouvelle dans la nature d'avoir réduit en machine, une science qui réside tout entière dans l'esprit et d'avoir trouvé le moyen d'en faire toutes les opérations avec une entière certitude, sans avoir besoin de raisonnement», écrivait-elle.

Les machines conçues par le célèbre moraliste sont soit décimales (pour les additions, soustractions, multiplications et divisions), soit comptables (pour les calculs monétaires), soit réservées au calcul des distances, et dites d'arpentage. L’exemplaire proposé à la vente constitue le seul modèle connu consacré aux calculs des arpentages. C’est également la seule machine rattachée à une collection privée. Malgré son grand âge, la machine est toujours fonctionnelle.

Aux côtés de cet outil hors du commun, seront vendus une quinzaine de volumes de Blaise Pascal, dont le premier exemplaire des Pensées, ainsi que d’autres ouvrages de Descartes, Newton ou encore Montaigne. Il faut dire que Léon Parcé était un passionné de l’œuvre du penseur du XVIIe siècle.