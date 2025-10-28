L’ex-rappeur P. Diddy pourrait sortir de prison dès 2028

Condamné début octobre pour transport de personnes à des fins de prostitution, le rappeur P. Diddy sera libérable le 8 mai 2028, selon le Bureau fédéral des prisons américain. Ses avocats ont fait appel de sa condamnation et de sa peine.

Du nouveau dans l’affaire P. Diddy. La star américaine, condamnée début octobre à quatre ans et deux mois de prison au terme d'une affaire de violences sexuelles, est libérable le 8 mai 2028, selon le registre du Bureau fédéral des prisons ce lundi 27 octobre.

Une telle échéance inclut le temps que Sean Combs, son nom à l'état civil, a déjà purgé derrière les barreaux d'une prison de New York, soit plus d'un an, ainsi que de possibles remises de peine pour bonne conduite en détention.

Le tribunal craint qu'il ne réitère ces actes

Ses avocats ont fait appel de sa condamnation et de la peine. Ils ont aussi demandé à ce que P. Diddy soit transféré dans un établissement pénitentiaire du New Jersey au régime de sécurité moins strict, et disposant d'un programme de lutte contre la toxicomanie.

Âgé de 55 ans, le rappeur et producteur, figure incontournable du rap américain des années 1990 et 2000, a été condamné le 3 octobre dernier à 50 mois de prison par un tribunal de New York pour transport de personnes à des fins de prostitution, ainsi qu'à 500.000 dollars d'amende. Le juge qui présidait son procès, Arun Subramanian, a dénoncé «des infractions graves qui ont causé un tort irréparable à deux femmes, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui». Et d’ajouter : «le tribunal n'a pas la certitude qu'en cas de libération, ces crimes ne seront pas commis à nouveau».

Le parquet avait réclamé onze ans de prison

En juillet, après deux mois de procès, les jurés avaient rejeté les accusations les plus lourdes de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs portées contre Sean Combs, lui épargnant l'emprisonnement à perpétuité.

Mais l'ex-homme d'affaires et musicien à succès risquait encore très gros puisque les faits pour lesquels il avait été déclaré coupable étaient passibles de vingt ans d'emprisonnement au total.

Le parquet avait réclamé au moins onze ans de prison contre lui, tandis que la défense avait demandé que sa peine n'excède pas quatorze mois.