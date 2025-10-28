Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

L’ex-rappeur P. Diddy pourrait sortir de prison dès 2028

Âgé de 55 ans, le rappeur et producteur P. Diddy a été condamné à 50 mois de prison pour transport de personnes à des fins de prostitution. [REUTERS/Eric Gaillard]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Condamné début octobre pour transport de personnes à des fins de prostitution, le rappeur P. Diddy sera libérable le 8 mai 2028, selon le Bureau fédéral des prisons américain. Ses avocats ont fait appel de sa condamnation et de sa peine. 

Du nouveau dans l’affaire P. Diddy. La star américaine, condamnée début octobre à quatre ans et deux mois de prison au terme d'une affaire de violences sexuelles, est libérable le 8 mai 2028, selon le registre du Bureau fédéral des prisons ce lundi 27 octobre. 

Une telle échéance inclut le temps que Sean Combs, son nom à l'état civil, a déjà purgé derrière les barreaux d'une prison de New York, soit plus d'un an, ainsi que de possibles remises de peine pour bonne conduite en détention. 

Le tribunal craint qu'il ne réitère ces actes

Ses avocats ont fait appel de sa condamnation et de la peine. Ils ont aussi demandé à ce que P. Diddy soit transféré dans un établissement pénitentiaire du New Jersey au régime de sécurité moins strict, et disposant d'un programme de lutte contre la toxicomanie. 

Âgé de 55 ans, le rappeur et producteur, figure incontournable du rap américain des années 1990 et 2000, a été condamné le 3 octobre dernier à 50 mois de prison par un tribunal de New York pour transport de personnes à des fins de prostitution, ainsi qu'à 500.000 dollars d'amende. Le juge qui présidait son procès, Arun Subramanian, a dénoncé «des infractions graves qui ont causé un tort irréparable à deux femmes, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui». Et d’ajouter : «le tribunal n'a pas la certitude qu'en cas de libération, ces crimes ne seront pas commis à nouveau». 

Le parquet avait réclamé onze ans de prison

En juillet, après deux mois de procès, les jurés avaient rejeté les accusations les plus lourdes de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs portées contre Sean Combs, lui épargnant l'emprisonnement à perpétuité. 

Mais l'ex-homme d'affaires et musicien à succès risquait encore très gros puisque les faits pour lesquels il avait été déclaré coupable étaient passibles de vingt ans d'emprisonnement au total.

Sur le même sujet Procès de Diddy : «il m'a demandé de le gracier», révèle Donald Trump Lire

Le parquet avait réclamé au moins onze ans de prison contre lui, tandis que la défense avait demandé que sa peine n'excède pas quatorze mois.

RapJusticeEtats-Unis

À suivre aussi

Rilès : le rappeur s'est lancé un nouveau défi fou
«Ils ont attendu qu’un policier soit isolé pour le passer à tabac» : un concert de rap gratuit à Châtelet tourne à l’émeute
Débordements à Châtelet - Les Halles : «Aujourd'hui, il n'y a plus de cadre. On ne s'exprime plus, on tape», regrette Jean-Christophe Couvy

Ailleurs sur le web

Dernières actualités