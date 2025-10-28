Prix Goncourt 2025 : le jury a dévoilé le nom des quatre finalistes

L'académie Goncourt a dévoilé ce mardi 28 octobre sa troisième sélection, réduisant à quatre le nombre de finalistes dans la course pour la précieuse récompense littéraire, qui sera décernée le 4 novembre prochain.

L'arrivée de l'automne marque la saison des prix. L'académie Goncourt a rendu publique ce mardi la liste des auteurs finalistes dont la plume a su séduire l'exigeant jury du prix littéraire français le plus convoité. Ils ne sont désormais plus que quatre à espérer voir leur roman drapé du célèbre bandeau rouge.

Toujours dans la course, l'ouvrage «La Nuit au coeur» de Natacha Appanah, récit choral de trois femmes victimes de violences conjugales, dont une seule s'en est sortie vivante : l'autrice. Une dissection des mécanismes d'emprise nécessaire, à l'heure où les féminicides se comptent encore à trois chiffres chaque année.

Dans «Kolkhoze», Emmanuel Carrère plonge le lecteur au sein même de son histoire familiale, avec en fil rouge un portrait de sa mère, l'académicienne Hélène Carrère d'Encausse, et place son récit entre Russie et Géorgie.

En feuilletant les pages de «Bel Obscur», la plume de Caroline Lamarche nous embarque à travers l'histoire d'une femme, qui, se lançant sur les traces d'un ancêtre banni, doit également faire le deuil amoureux de son mari, Vincent, qu'elle aime, mais qui est homosexuel.

La maison au coeur de son récit n'existe pas vraiment, à l'instar de son titre «La Maison vide», qui dépeint une histoire familiale peuplée de fantômes, de secrets et de souffrances. L'histoire de son auteur, Laurent Mauvignier, lève le voile sur les tabous qui peuvent ronger une famille sur plusieurs générations.

Les 4 romans sélectionnés :

Nathacha Appanah, «La nuit au cœur» (Gallimard)

Emmanuel Carrère, «Kolkhoze» (P.O.L)

Caroline Lamarche, «Le bel obscur» (Seuil)

Laurent Mauvignier, «La maison vide» (Minuit)

Les romans précédemment sélectionnés :

David Deneufgermaine, «L'Adieu au visage» (Marchialy)

David Diop, «Où s'adosse le ciel» (Julliard)

Ghislaine Dunan, «Un amour infini» (Albin Michel)

Paul Gasnier, «La Coliision» (Gallimard)

Yanick Lahens, «Passagères de nuit» (Sabine Wespieser)

Hélène Laurain, «Tambora» (Verdier)

Charif Majdalani, «Le Nom des rois» (Stock)

Alfred de Montesquiou, «Le Crépuscule des hommes» (Robert Laffont)

Guillaume Poix, «Perpétuité» (Verticales)

Maria Pourchet, «Tressaillir» (Stock)

David Thomas, «Un frère» (L'Olivier)

Quel sera l'élu de cette rentrée littéraire et succèdera à «Houris» de Kamel Daoud, lauréat 2024 de l'académie Goncourt ? La réponse dès le 4 novembre prochain, avec un prix décerné depuis le restaurant Drouant, la tradition depuis plus d'un siècle.