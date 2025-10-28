Quentin Tarantino au casting du film «Only What We Carry», le nouveau projet porté par Charlotte Gainsbourg.

Trente ans après «Une nuit en enfer», Quentin Tarantino joue de nouveau dans un film. Il y donne la réplique à Charlotte Gainsbourg.

Il se serait «vu proposer le rôle par l'intermédiaire de son agent parce qu'il était parfait pour ce rôle», a rapporté une source au magazine Deadline. Quentin Tarantino, le réalisateur de «Pulp Fiction» et de «Kill Bill», sera en haut de l'affiche du film «Only What We Carry», du scénariste-réalisateur gallois Jamie Adams («She Is Love» ; «Wild Honey Pie !»).

Le cinéaste de 62 ans y joue aux côtés de Charlotte Gainbourg, Simon Pegg, Sofia Boutella, Liam Hellmann et la chanteuse américaine Lizzy McAlpine, a fait savoir Deadline ce lundi. Selon la publication, l’action du film, dont le tournage a eu lieu à Deauville, se déroule «sur la côte normande balayée par les vents» et consiste en «une méditation sur l’amour, la perte et le courage silencieux qu’il faut pour avancer».

Simon Pegg y interprète Julian Johns, «un professeur autrefois formidable dont l'ancienne élève Charlotte Levant (Sofia Boutella) revient chez elle pour affronter les fantômes de son passé.» Ils sont rejoints par John Percy (Quentin Tarantino), le vieil ami de Julian dont l'arrivée soudaine réveille des vérités longtemps enfouies. Charlotte Gainsbourg jouera la sœur protectrice de Charlotte.

Un film «à la Rohmer»

Le réalisateur Jamie Adams, spécialisé dans l'improvisation, a déclaré : «J'ai toujours rêvé de tourner un film à la Eric Rohmer en Normandie, un rêve qui impliquait de collaborer avec une équipe internationale exceptionnelle. Il s'avère qu'en embrassant les libertés du cinéma indépendant, ce rêve est devenu réalité. Je serai éternellement reconnaissant envers les acteurs et l'équipe de «Only What We Carry» pour ce moment.»

Si Quentin Tarantino n’avait pas tenu un rôle de premier plan devant la caméra depuis trente ans, il est un habitué des caméos. Il a fait des apparitions dans la plupart de ses réalisations et aussi tenu de petits rôles dans d'autres films et séries.

Depuis plusieurs années, il songe à mettre un terme à sa carrière de réalisateur. En août dernier, il avait révélé au podcast The Church of Tarantino que son prochain projet était une pièce de théâtre dont la production commencera début 2026 à Londres. Il avait ajouté qu’il prévoyait de s'installer au Royaume-Uni, et qu'en cas de succès de la pièce, elle pourrait devenir l’objet de son dernier film.

«Only What We Carry» n'a pas encore de date de sortie.