Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Zaz : pourquoi la chanteuse a-t-elle dû annuler ses concerts à la dernière minute ?

Depuis le succès de son album «Je veux», sorti en 2010, Zaz s’est imposée comme l’une des artistes les plus populaires de la scène francophone. [FETHI BELAID / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En tournée pour la sortie de son album «Sains et saufs», la chanteuse française a été contrainte d’annuler ses concerts à Lyon et à Clermont-Ferrand. «Totalement aphone», elle s’est excusée auprès de ses fans sur sa page Instagram pour cette déconvenue. 

Une belle déception pour les fans de Zaz. À cause d’un problème de voix, la chanteuse a dû annuler deux de ses concerts à la dernière minute, prévus les 27 et 28 octobre au Radiant à Lyon et à la maison de la culture à Clermont-Ferrand

«Je pensais y arriver et réussir à maintenir… C’était déjà miraculeux de chanter hier soir à Avignon. Mais là, je suis totalement aphone avec une sensation de couteaux dans la gorge…», a-t-elle témoigné dans un post Instagram publié lundi 27 octobre. «Impossible de chanter et je suis donc obligée de me reposer. Je suis tellement désolée», a-t-elle poursuivi en s’excusant auprès de son public.

Rendez-vous à Bordeaux et à Toulouse

Bien sûr, les spectateurs pourront se faire rembourser leurs billets via leurs points de vente habituels. Par ailleurs, la tournée de la chanteuse ne s’arrête pas là. La star française a donné rendez-vous à ses fans à Bordeaux et à Toulouse, où elle se produira les 30 et 31 octobre.

Sur le même sujet Zaz interprétera Edith Piaf sur scène à partir de 2025 Lire

Depuis le succès de son album «Je veux», sorti en 2010, Zaz s’est imposée comme l’une des artistes les plus populaires de la scène francophone. Après cinq albums couronnés de réussite, la voici de retour avec «Sains et saufs», un recueil de chansons personnelles.

MusiqueConcertchanson

À suivre aussi

Jack DeJohnette, mythique batteur de jazz, est mort à 83 ans
«Le pauvre, il n’a rien demandé» : David Hallyday se confie sur son fils Cameron
Ariana Grande : la star admet que son rôle dans «Wicked» lui a redonné envie de chanter

Ailleurs sur le web

Dernières actualités