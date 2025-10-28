Zaz : pourquoi la chanteuse a-t-elle dû annuler ses concerts à la dernière minute ?

En tournée pour la sortie de son album «Sains et saufs», la chanteuse française a été contrainte d’annuler ses concerts à Lyon et à Clermont-Ferrand. «Totalement aphone», elle s’est excusée auprès de ses fans sur sa page Instagram pour cette déconvenue.

Une belle déception pour les fans de Zaz. À cause d’un problème de voix, la chanteuse a dû annuler deux de ses concerts à la dernière minute, prévus les 27 et 28 octobre au Radiant à Lyon et à la maison de la culture à Clermont-Ferrand.

«Je pensais y arriver et réussir à maintenir… C’était déjà miraculeux de chanter hier soir à Avignon. Mais là, je suis totalement aphone avec une sensation de couteaux dans la gorge…», a-t-elle témoigné dans un post Instagram publié lundi 27 octobre. «Impossible de chanter et je suis donc obligée de me reposer. Je suis tellement désolée», a-t-elle poursuivi en s’excusant auprès de son public.

Rendez-vous à Bordeaux et à Toulouse

Bien sûr, les spectateurs pourront se faire rembourser leurs billets via leurs points de vente habituels. Par ailleurs, la tournée de la chanteuse ne s’arrête pas là. La star française a donné rendez-vous à ses fans à Bordeaux et à Toulouse, où elle se produira les 30 et 31 octobre.

Depuis le succès de son album «Je veux», sorti en 2010, Zaz s’est imposée comme l’une des artistes les plus populaires de la scène francophone. Après cinq albums couronnés de réussite, la voici de retour avec «Sains et saufs», un recueil de chansons personnelles.