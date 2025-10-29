John Williams composera la musique du film sur les ovnis de Steven Spielberg marquant leur 30e collaboration

Le légendaire compositeur John Williams collabore pour la trentième fois avec Steven Spielberg pour le prochain film du réalisateur, dont le titre n'a pas encore été dévoilé et qui devrait sortir en 2026.

John Williams a été confirmé comme compositeur de la musique du prochain film de Steven Spielberg a fait savoir Variety mardi. Le film marquera la 30e collaboration entre le compositeur âgé de 93 ans et le cinéaste de 78 ans.

Le président de la Juilliard School, Damian Woetzel, a confirmé la nouvelle lors d'un événement intitulé «John Williams – A Composer's Life: A Night of Stories and Music» (La vie d'un compositeur : une nuit d'histoires et de musique) organisé lundi par la célèbre école des arts du spectacle. «John Williams est à Los Angeles en train de faire ce qu’il fait de mieux : travailler avec Steven Spielberg sur le prochain film. Et il y a de quoi s'en réjouir», a déclaré Damian Woetzel au public, selon le journaliste Doug Adams.

Damian Woetzel (president of Juilliard)



"The catalyst is John Williams, who is in Los Angeles doing what he does: he is working with Steven Spielberg on the next movie. And that is something to be happy about." — Doug Adams (@DougAdamsMusic) October 28, 2025

Attendu en 2026, le prochain film de Steven Spielberg, qui n'a pour l’heure ni titre ni synopsis officiels, devrait être une aventure avec des ovnis avec au casting Josh O'Connor, Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth et Eve Hewson. Le scénario a été confié à David Koepp («Jurassic Park», «La Guerre des Mondes», «Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal»)

Pas encOre à la retraite

John Williams et Steven Spielberg collaborent depuis «The Sugarland Express» en 1974. Parmi leurs projets en commun figurent aussi «Les Dents de la mer», «E.T. l'extraterrestre», «Jurassic Park», «La Liste de Schindler» ou encore «Il faut sauver le soldat Ryan».

John Williams avait en 2022 déclaré à l’Associated Press qu’il prendrait sa retraite après «Indiana Jones et le Cadran de la destinée». Mais l’icône de la musique est revenue sur ses propos en 2024, déclarant : «Si un film qui m'intéresse beaucoup se présente, avec un calendrier compatible avec mes disponibilités, alors je ne veux rien exclure. Tout est possible.»

Nommé 54 fois aux Oscars, John Williams en a remporté cinq. Il est aussi l'auteur des musiques de films tels que «Star Wars», «Superman» et «Harry Potter.»