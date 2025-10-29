Voici pourquoi Tim Burton a interrompu le tournage de «Sweeney Todd» pour aider Johnny Depp

Dans le documentaire «Tim Burton : Life in the Line», Johnny Depp révèle comment le réalisateur l’a soutenu durant un tournage, alors que sa fille Lily-Rose était hospitalisée d’urgence. Une anecdote qui dessine les contours d’une vieille amitié entre les deux stars du cinéma.

Une épreuve intime bouleversante qui a révélé la force d’une amitié. Au sommet de sa carrière, l’acteur Johnny Depp a vécu des moments compliqués lors du tournage de «Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier», de Fleet Street (2007). En plein tournage, la star du cinéma américain a appris que sa fille Lily-Rose, alors âgée de sept ans, était hospitalisée dans un état critique à cause d’une insuffisance rénale.

«Ses reins étaient en train de lâcher. Elle avait contracté une Escherichia Coli. On l’a mise sous dialyse», raconte-t-il dans la série documentaire sortie récemment, «Tim Burton : Life in the Line», consacrée à la carrière et à l’univers du réalisateur.

Tim Burton, fidèle ami de Johnny Depp

Face à cette urgence, Depp a immédiatement appelé Tim Burton, avec qui il tourne le film. «Je vais devoir abandonner Sweeney. Je suis désolé, mais je ne peux pas travailler tant que mon bébé n’ira pas mieux.» La réponse du réalisateur est rapidement tombée : «Non. Ne parle pas comme ça. Quoi qu’il faille faire, on le fera. Elle va s’en sortir, on trouvera une solution.»

Le tournage a alors été suspendu. Pendant près de trois semaines et demie, Johnny Depp et Vanessa Paradis sont restés auprès de leur fille à l’hôpital. Tim Burton, fidèle ami et figure quasi familiale, s'est rendu sur place dès le lendemain. «Tim, bien sûr, étant Tim, est venu le lendemain de mon appel avec des fleurs, en grand-oncle et parrain qu’il est», se souvient l’acteur, touché.

Des années plus tard, cet épisode demeure pour Depp un émouvant souvenir, à tel point qu’il lui consacre quelques mots de remerciements dans le documentaire. «C’était vraiment spécial. J’ai eu beaucoup de chance», témoigne-t-il, en se remémorant l’histoire de cette longue amitié avec Tim.