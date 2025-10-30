«On a commencé avec 250 euros de cartes Pokemon» : l’influenceur «Kiibiki» retrace son parcours à la Paris Games Week 2025

Véritable référence dans le monde du jeu de cartes à collectionner Pokemon avec plus de 400.000 abonnés sur sa chaîne Youtube, l’influenceur «Kiibiki» se livre à la Paris Games Week 2005 sur son parcours atypique, mêlant des attraits pour la «bouffe», l’entrepreneuriat et les cartes Pokemon.

Un parcours atypique. Grâce à un goût précoce pour les caméras et un attrait pour le sport, l’influenceur «Kiibiki» s’est construit un succès lié à ses chaînes Youtube dédiées au Trading Card Games, (TCG, l'achat de cartes à collectionner) de l’univers Pokemon et à la gastronomie. Aujourd’hui, il totalise respectivement sur Youtube 400.000 abonnés sur la première, consacrée à Pokemon, et 300.000 abonnés sur la seconde liée à la cuisine.

«Je viens du monde du sport et de la musculation. Je faisais des compétitions de powerlifting (force athlétique) et j’aimais bien me filmer puis poster ça sur Youtube. Je me suis rendu compte que les gens aimaient me regarder quand je faisais un «cheat meal» (un écart sur un plan alimentaire). J’ai traversé plusieurs années où ça ne marchait pas du tout, mais l’arrivée de la "bouffe" a pris tout de suite», s'est remémoré l’entrepreneur de 28 ans.

«Le concept, c’était de tester les restaurants, notamment ceux qui sont "dégueulasses" comme les pires tacos, les pires fast-foods… Aujourd’hui, on est bien plus ouvert, je vais à l’étranger pour tester des restaurants et tester des concepts plus mainstream, grand public. En raison de soucis de santé auxquels je fais grandement attention, je ne peux plus me permettre de faire un test de restaurant tous les jours», a résumé «Kiibiki» pour CNEWS.

Un des pionniers de l’ouverture de boosters en France

Face à ce besoin de se réinventer sur le plan professionnel, il a pris la décision de se tourner vers l’univers Pokemon, dont il est fan depuis le plus jeune âge comme bon nombre d’enfants.

«J’ai commencé juste avant l’explosion de Pokemon en 2020 avec la crise du Covid-19, j’avais donc déjà une communauté. J’ai eu mes premières displays (des packs contenant 36 boosters Pokemon de 10 cartes chacuns) à 45 euros la demi-display, ce qui représente des prix indécents… Aujourd’hui, elles valent près de 2.000 euros», a comparé le Youtubeur.

«Je me suis dit que les gens voulaient consommer du Pokemon quotidiennement, et j’ai donc été un des premiers à le faire. Je voulais devenir le CNEWS du Pokemon en filmant tous les jours une prestation sur le sujet et ç'a été ma meilleure idée. Au bout d’un an, j’avais déjà sorti 300 vidéos, les gens me regardaient tous les jours et il n’y avait pas de montage», a ajouté «Kiibiki».

En période de Covid-19, le mouvement Pokemon a connu un bond considérable avec des ventes de produits en hausse de 500% entre 2019 et 2021. «J’ai fait pas mal de salons. Je ne suis pas une grande star comparée à certains influenceurs, mais je peux faire 5-6h de dédicaces non-stop sans aucun problème», a précisé le créateur de contenus.

«un écosystème magnifique»

«Je suis le premier à avoir ramené un concept américain où on se filme en live et on ouvre des boosters Pokemon. J’ai créé ma société grâce à ça il y a quatre ans. À l’époque, le "live-shopping" (shopping filmé en direct) n’existait pas. J’ai donc fait des lives sur Youtube où des gens achetaient leurs boosters sur mon site et je les ouvrais en direct sur la plate-forme avant de leur envoyer par courrier. J’ai créé une communauté très puissante grâce à cette initiative», a détaillé l’influenceur.

«C’était un écosystème magnifique pour moi, car je n’avais pas d’argent pour ouvrir énormément de boosters en vidéos, ça m’a permis d’ouvrir des quantités astronomiques de boosters que je vendais aux gens… On a commencé avec un montant de 250 euros pour constituer un stock de cartes, ce qui représentait deux displays à l’époque. On a tout réinvesti progressivement en gagnant en popularité», a résumé «Kiibiki».

«J’ai 10, 15 amis d’enfance qui sont autour de la sphère "Kiibiki". J’ai besoin d’eux autant qu’ils ont besoin de moi. Je suis entouré de personnes qui sont là pour bosser et qui sont compétentes. Ils sont surtout bien meilleurs que moi dans les domaines où je suis mauvais, donc on se complète bien», a conclu le Youtubeur de 28 ans.