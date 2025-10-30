Instagram Halloween party : quel est cet événement qui a rassemblé toutes les stars françaises ?

Instagram a organisé une «Halloween party», ce mercredi soir, à laquelle de nombreuses stars françaises se sont retrouvées pour célébrer la fête des morts. Costumes, paillettes et célébrité, les invités étaient triés sur le volet.

Instagram met Halloween à l'honneur. Ce mercredi soir s'est tenu la «Instagram Halloween party», un événement organisé par le réseau social auquel de nombreuses personnalités françaises étaient conviées. C'est au cœur du somptueux hôtel Pavillon Cambon, dans le 1er arrondissement de Paris, que se sont tenues les festivités.

Candidats de télé-réalité, chanteurs, acteurs, influenceurs, tous les milieux se sont mélangés dans la liste des invités lors de la deuxième édition de cette fête, qui avait déjà fait un carton l'année passée. Sur place, on a retrouvé plusieurs installations telles qu'un studio façon Vanity Fair, pour que chaque look soit immortalisé, un bar à cocktail, et un décor pensé pour le show.

Des looks terrifiants

Cette année encore, les convives ont mis la barre très haute en termes de costumes. Ainsi, on a pu apercevoir Iris Mittenaere, entièrement déguisé en une version sexy du Grinch.

La streameuse Maghla, habillée comme le vampire incarné par Lady Gaga dans la série American Horror Story, l'ancienne candidate de télé-réalité Isabeau de la Tour, déguisée en Morticia Addams, aux côtés de son compagnon déguisé en Gomez Addams.

Le duo inséparable de Secret Story, Romy et Mayer, ont également fait une apparition sur le tapis rouge de l'événement, déguisés en mafieux élégants, ainsi que la finaliste de la Star Academy 2024, Ebony, transformée en gargouille démoniaque.

L'année dernière, l'événement s'était tenu à l'hôtel Le Marois, dans le 8e arrondissement de Paris et avait fait beaucoup de bruit grâce à la qualité des costumes des invités.