Katseye : tout savoir sur le phénomène K-pop qui jouera en France pour la première fois ce week-end

Ce sont six jeunes femmes, venues des quatre coins du monde et dont l'ascension est fulgurante. Ensemble, elles forment le girl band Katseye, fruit d'une fusion entre deux géants de l'industrie musicale. Ce week-end, elles donneront leur première performance live en France.

Le phénomène Katseye débarque en France. En 2021, HYBE, le label musical à l'origine du phénomène de K-pop BTS et Geffen Records, avaient annoncé leur volonté de créer un nouveau girl group, basé sur la diversité. Quelques mois plus tard, sur Youtube, l'émission Dream Academy commençait, dans laquelle vingt jeunes femmes, venues du monde entier, s'affrontaient chaque semaine, pendant un an, dans des épreuves de chant et de danse. À l'issue de ce show, inspiré des méthodes de formation des labels de K-pop, six d'entre elles se démarquaient : elles allaient devenir Katseye.

Lara Raj, 19 ans, qui représente l'Inde, Manon Bannerman, 23 ans, venue de Suisse, Megan Skiendiel, 19 ans, aux origines chinoises, Sophia Laforteza, 22 ans, des Philippines, Yoongchae Jeong, 17 ans, née en Corée du Sud et Daniella Avanzini, 21 ans, une Américaine aux origines cubaines et vénézueliennes, représentent ensemble un éventail culture, supposé faire le pont entre le monde de la K-pop et la pop américaine.

En juin 2024, le groupe a sorti son premier single «Debut», suivi de «Touch», qui sont tout deux rapidement devenus viraux sur les réseaux sociaux. Leur deuxième EP, «Beautiful Chaos», est entré directement dans le top 10 du classement Billboard, notamment grâce à son titre phare «Gnarly», qui a récolté plus d'1,6 millions de stream à sa sortie.

À la conquête de l'Europe

À l'occasion de leur toute première tournée, qui porte le même nom que leur EP, et qui débutera en novembre 2025, les six jeunes femmes ont choisi de faire plusieurs stops en Europe, dont deux spéciaux en France. En effet, elles seront ce vendredi aux NRJ Music Award, où elles sont nommées dans la catégorie «Révélation Internationale de l'année», puis sur le plateau de la Star Academy, aux côtés des académiciens, qui ont bondi de leurs chaises en apprenant la nouvelle.

Le groupe s'impose désormais comme un réel phénomène musical à travers le monde, qui a réussi à toucher de nombreux fans, de tous horizons et cultures, grâce à sa diversité. En 2024, un documentaire sur leur année de formation intensive à Los Angeles est sorti sur Netflix, intitulé «Pop Star Academy : Katseye». Cet été, elles ont également fait le buzz grâce à leur pub pour la marque GAP, dont la chorégraphie a été reprise plusieurs milliers de fois sur TikTok.