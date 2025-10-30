«Scream 7» : la saga d'horreur culte se dévoile dans une bande-annonce terrifiante

La franchise du slasher-movie le plus culte du cinéma américain fait son retour, avec un septième volet livré avec frissons et cris glaçants. Dans une bande-annonce horrifiante, le tueur masqué à la bouche béante continue de remuer le couteau dans la plaie.

Sidney Prescott se fait à nouveau ghoster. Alors qu'elle pensait avoir échappé au célèbre Ghostface, l'actrice Neve Campbell reprend du service pour le septième volet de la saga d'horreur «Scream», et doit à nouveau faire face au célèbre tueur en série encapuchonné. Bien déterminé à faire souffrir notre protagoniste, le criminel sanguinaire compte cette fois s'attaquer à l'un des membres de sa famille.

Dès la première scène, les lames bien aiguisées sont de sortie. Alors qu'un couple visite la demeure cultissime de la saga, transformée en musée, les deux tourtereaux s'arrêtent devant une imitation robotique d'un Ghostface. Surprise, un véritable tueur masqué débarque derrière eux, et compte bien imbiber la moquette d'hémoglobine.

La fille de Sidney Prescott menacée

Dévoilé ce jeudi, le synopsis promet déjà un florilège de sursauts et de réminiscences : «Lorsqu'un nouveau Ghostface surgit dans la paisible ville où Sidney Prescott a reconstruit sa vie, ses pires cauchemars refont surface. Quand sa fille devient la prochaine cible, Sidney n'a d'autre choix que de reprendre le combat. Déterminée à protéger les siens, elle devra affronter les démons de son passé pour tenter de mettre fin une bonne fois pour toutes au bain de sang».

Une fois les bases sanglantes posées, le scénario se concentre ensuite sur notre chère Sidney Prescott, dont la fille Tatum, interprétée par Isabel May, est menacée par notre meurtrier sans peur et sans reproches. Malgré une «panic room» construite entre deux murs pour prévenir un nouveau drame, le serial killer au visage en lame de couteau inspiré par la célèbre peinture de Munch est bien décidé à en découdre.

Les équipes de production se sont visiblement montré convaincantes pour faire revenir Neve Campbell, l'héroïne de la saga qui avait déserté le sixième film pour cause de salaire trop bas. En 5 films, la franchise avait rapporté 730 millions de dollars au box-office mondial. La distribution devra néanmoins se passer de Melissa Barrera, de la star montante Jenna Ortega et du réalisateur Christopher Landon.

Un véritable retour aux sources pour les films qui jouent en virtuose avec nos nerfs, puisque le scénariste original de «Scream», Kevin Williamson, reprend la plume et la caméra pour ce nouveau long-métrage. Un casting qui fera également revenir Courtney Cox en Gale Weathers et David Arquette dans le rôle de Dewey Riley, Mason Gooding et Jasmin Savoy Brown. La sortie en salles de «Scream 7» est prévue pour le 25 février 2026.