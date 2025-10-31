Aya Nakamura remplit trois concerts de suite au Stade de France et s'empare d'un joli record

Après avoir aisément rempli ses deux premiers Stade de France, Aya Nakamura a annoncé une troisième date, et l'a aussitôt bouclée ce vendredi 31 octobre. La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde se produira à Saint-Denis trois soirs de suite, les 29, 30 et 31 mai 2026. Une grande première pour une artiste féminine.

«Pas contents ? Triplé.» Après avoir bouclé la vente de ses deux premières dates dans l'antre de Saint-Denis dès les préventes, soit 160.000 billets, l'interprète de «Djadja» et «Pookie» avait annoncé, en reprenant la célèbre phrase prononcée par Kylian Mbappé, un troisième concert.

Fort de son statut de chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, Aya Nakamura a achevé ce vendredi 31 octobre la vente des quelque 240.000 places de ses trois concerts au Stade de France les 29, 30 et 31 mai 2026.

pas contents ? triplé 😘 pic.twitter.com/rhhxHMz4pG — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) October 30, 2025

un cercle très fermé

Un fameux triplé qui permet à la célèbre chanteuse de rejoindre le cercle très fermé des artistes féminines programmées en solo dans la plus grande enceinte sportive de France.

Hormis des stars internationales comme Beyoncé, Madonna ou encore Rihanna, Mylène Farmer est jusqu'à présent l'unique Française à y avoir joué, avec cinq concerts au compteur : deux en 2009 et trois en 2024 pour clôturer sa tournée «Nevermore», selon le média musical Billboard. Mais Aya Nakamura pourra se vanter d'être la première chanteuse en solo à s'être produite trois soirs consécutifs.

Un succès mondial et un 5e album attendu le 21 novembre

Depuis 2018 et son deuxième album «Nakamura», la carrière de la chanteuse franco-malienne n'a cessé de croître, et pas seulement en France. La preuve : Aya Nakamura est «classée dans les charts de plus de 40 pays» et «son répertoire dépasse désormais les 7 milliards d'écoutes dans le monde», a indiqué son producteur de concerts Live Nation.

En plus des trois concerts au Stade de France, la star âgée de 30 ans a également annoncé la sortie de son cinquième album intitulé «Destinée», deux ans et neuf mois après son dernier opus «DNK», certifié disque de platine après seulement sept mois.

Après une année 2024 marquée par sa participation au Met Gala 2024 et surtout sa performance lors des Jeux olympiques de Paris, Aya Nakamura a connu une année 2025 plus calme musicalement parlant jusqu'à la sortie de «Destinée». L'année 2026 s'annonce ainsi bien plus mouvementée.