«Chacun avance à son rythme» : le chanteur Colonel Reyel annonce être devenu père à 41 ans

Rémy Ranguin, plus connu sous le nom de Colonel Reyel, a annoncé sur son compte Instagram être devenu père d'un petit garçon, à l'âge de 41 ans.

Une simple publication pour une grande nouvelle. Assis sur un fauteuil en train de regarder son petit boutchou qu'il tient dans ses bras, Colonel Reyel a annoncé mercredi 29 octobre être devenu père pour la première fois.

Notamment connu pour ses titres «Toutes les nuits» et surtout «Aurélie» sortis en 2011, où l'artiste raconte l'histoire d'une jeune femme devenue mère à l'âge de 16 ans, quatorze ans plus tard, Rémy Ranguin de son vrai nom pourra désormais raconter sa propre histoire.

Dans la légende de son post, le chanteur a fait un parallèle avec son tube phare. «Aurélie avait 16 ans quand elle est devenue maman. J’en ai 41 à l’heure de devenir papa», a-t-il écrit.

«Aucun chemin n’est meilleur qu’un autre»

Il poursuit dans son message : «Aucun chemin n’est meilleur qu’un autre : chacun avance à son rythme, qu’il soit lent ou rapide. Le plus important est l’amour que l’on donne aux siens». Colonel Reyel a également dévoilé le prénom de son petit protégé : «Maman et moi sommes fiers d’être tes parents Rio».

Le chanteur, originaire de Guadeloupe, s'était fait connaître avec son album phare «Au rapport» où figuraient ses principales réussites. La semaine de sa sortie, le disque s'est classé premier des ventes avec plus de 25.000 exemplaires écoulés.

Mais après ce premier succès, Colonel Reyel n'est pas parvenu à confirmer, en tombant petit à petit dans l'oubli, malgré sa présence à plusieurs concerts et showcases. À l'été 2024, l'artiste avait refait surface avec «Aurélie 2», la suite de son tube générationnel. Il y dévoile comment la jeune femme de 16 ans s'est relevée de sa grossesse précoce. Le volume 2 n'atteindra toutefois pas le succès du titre original, qui était resté 22 semaines dans le top 100 des ventes de singles.