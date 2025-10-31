«Des types qui vous mettent les mains sur les parties génitales» : Michel Cymes évoque des agressions subies lors de son adolescence

Interrogé sur l’insécurité vécue par les femmes dans l’espace public, le médecin et animateur a évoqué ses propres blessures d’adolescent, révélant avoir été victime d’attouchements dans le métro.

Des traumatismes encore ancrés. Invité sur le plateau du BuzzTV jeudi 30 octobre, Michel Cymes s'est livré sur des souvenirs d'adolescence, dans le fil d'une discussion sur l'initiative lancée par Diane Leyre, Miss France 2022, qui a fondé un club de course dédié aux femmes, afin de leur offrir un cadre sécurisé, après avoir été elle-même suivie dans un train à bord duquel elle se trouvait seule.

«Il y a un problème de sécurité en France mais aussi d’incivilité de la part des hommes qui peuvent, pendant qu’une femme se met à courir, la siffler, simplement ça», a notamment réagi l'ancien présentateur du Magazine de la Santé, soulignant l'avoir parfois lui-même constaté.

"C'est traumatisant pour un gamin" : Michel Cymes révèle avoir eu "droit à des frotteurs" adolescent pic.twitter.com/uQOtPa8kgH — TV Magazine (@TVMAG) October 30, 2025

«C'est traumatisant pour un gamin»

Puis, lorsqu'il a été relancé par le journaliste Damien Canivez au sujet d'expériences similaires à celle vécue par l'ancienne reine de beauté, Michel Cymes a confié en avoir lui-même fait les frais alors qu'il était adolescent. «J'ai eu droit à des frotteurs dans le métro, des types qui vous mettent la main sur les parties génitales». Et de poursuivre : «C'est traumatisant pour un gamin parce que vous n'osez rien dire. À 13 ans, je n'allais pas commencer à casser la gueule à un adulte».

Il a néanmoins tempéré son propos en soulignant qu'il n'avait pas été «en danger immédiat», car il n'avait jamais été confronté «à quelqu'un qui risquait de (le) tuer ou à un harceleur», sans omettre qu'il s'agissait bel et bien d'une «agression»... et des «souvenirs très désagréables».

Le 4 octobre dernier, le (très) médiatique chirurgien ORL avait déjà évoqué avoir été victime d'une agression sexuelle de la part d'un professeur particulier de mathématiques lorsqu'il était plus jeune, dans une interview accordée à C à vous, en marge de la sortie de son dernier livre intitulé «Rien n'est impossible».