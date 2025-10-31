Toute l’actu en direct 24h/24
Tchéky Karyo : inoubliable dans «L’Ours» ou encore «Nikita», l'acteur s'est éteint à l'âge de 72 ans

L'acteur français est décédé à l'âge de 72 ans. [VALERY HACHE / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Apparu dans plusieurs films dont «L'Ours» ou encore «Nikita», l'acteur français d'origine grecque et turque Tchéky Karyo est décédé à l'âge de 72 ans, a annoncé son agente, ce vendredi 31 octobre.

Un visage familier du cinéma français s'en est allé. Âgé de 72 ans, l'acteur français d'origine grecque et turque Baruh Djaki Karyo, plus connu sous le nom de Tchéky Karyo, est décédé ce vendredi 31 octobre des suites d'un cancer. 

«Valérie Keruzoré, son épouse, et leurs enfants ont la douleur de faire part de la disparition de Tchéky Karyo, emporté par un cancer ce vendredi 31 octobre», a annoncé un communiqué de sa famille.

Né à Istanbul le 4 octobre 1953, ce fils de chauffeur routier turc et d'une mère grecque a fait ses débuts au théâtre en 1979, avant de basculer sur le grand écran en 1982 dans «Le Retour de Martin Guerre», par Daniel Vigne.

Une petite notoriété internationale

Avec plusieurs films à son actif cette année-là, dont «La Balance», il a figuré parmi les prétendants au César du meilleur espoir masculin lors de la 8e Cérémonie des Césars, en 1983.

La fin des années 1980 et le début des années 1990 lui permettent d'atteindre la célébrité grâce à son rôle du chasseur Tom dans «L'Ours», en 1988, ainsi qu'en 1990, avec le rôle de Bob dans «Nikita», réalisé par Luc Besson.

Spécialiste des rôles violents sur grand écran, il a également figuré aux côtés de plusieurs figures majeures du cinéma mondial comme Will Smith dans «Bad Boys», ou encore dans «Golden Eye», tous deux sortis en 1995.

Plus discret au cours de ces dernières années, le natif d'Istanbul a incarné le rôle du Duc dans «Rapide» de Morgan S. Dalibert, dernier film dans lequel il a figuré.

