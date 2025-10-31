«Le Prince de Bel-Air» : le casting endeuillé par la mort d'un de ses acteurs

Ancien prodige du petit écran, Floyd Roger Myers Jr., révélé dans les années 1990 pour avoir incarné le jeune Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, est mort à l’âge de 42 ans.

Floyd Roger Myers Jr., ancien enfant acteur surtout connu pour son rôle dans «Le Prince de Bel-Air», est décédé, selon les informations recueillies par TMZ. Sa mère, Renee Trice, a déclaré à TMZ que l'ex-comédien était décédé mercredi très tôt à son domicile dans le Maryland, des suites d'une crise cardiaque.

Elle a par ailleurs confié au tabloïd américain que son fils avait déjà subi trois crises cardiaques au cours des trois dernières années, précisant qu'elle était parvenue à lui parler la veille de sa mort.

Une carrière éphémère

Floyd avait débuté sa (courte) carrière en 1992. Il incarnait alors la version jeune de Will Smith dans la sitcom à succès «Le Prince de Bel-Air», avant d'endosser, la même année, le rôle du jeune Marlon Jackson dans la mini-série télévisée «The Jacksons : An American Dream».

Floyd Roger Myers Jr. a également joué dans un épisode de la série télévisée éphémère «Young Americans» en 2000, avant de quitter définitivement les plateaux de tournage, pour fonder Fellaship, une association qui se consacre à la santé mentale des hommes.

«Au nom de la famille, nous souhaitons prendre un moment pour remercier chacun d’entre vous pour l’immense amour et le soutien que vous avez manifestés durant cette période de deuil. Roger était un fils aimé, un frère attentionné, un père dévoué et un ami cher pour beaucoup. Son sourire pouvait illuminer n’importe quelle pièce, sa nature charismatique et son grand cœur ont touché tant d’âmes», ont commenté ses proches dans une story partagée sur le compte Instagram de l'ancien acteur par des proches après son décès. Père de quatre enfants, il était âgé de 42 ans.